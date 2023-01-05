ATT大直店回應廠商指控　業者：絕無不予處理，會協調溝通

▲ATT e Life。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

ATT大直店今（1／5）傳出部分設施因暫停開發，廠商爆料款項被擱置不理，對此ATT也對外發表聲明，表示工程確實先暫停，但絕無款項擱置不予處理之情事，因工程進度未達驗收階段，將會與相關單位溝通協調並達成共識。

ATT大直店原名「ATT 4 Recharge」，2018年對外開幕時主打多元娛樂，以親子、家庭客為主力，與一般賣場以精品、化妝品掛帥的思維不同，當時還有親子樂園、溜冰場等相關規劃，開幕一年遭逢疫情，在期間改名為「ATT e Life」重新規劃，打造IP樂園欲吸引動漫族群，且還包括KTV、自營電影院等向年輕人招手。

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▲ATT e Life打造動漫特區。（圖／業者提供）

而今傳出有內部廠商投訴，表示ATT e Life告知暫停開發，牽涉資金爭議，對此ATT也發聲明表示，針對之前計畫運營KTV工程，因碰到疫情攪局和消費狀態不明朗，工程確實是先暫停。

當然也需在此聲明，絕無將工程廠商與設備甚至業者款項擱置不予處理，部分工程進度也尚未達到驗收階段，這期間也同步計畫重新啟動相關運作，並持續順利進行，對於協助ATT大直店的這些協力廠商與配合單位，深感感激，後續公司也會與各工程發包單位進行協調溝通，並盡快達成協商共識。