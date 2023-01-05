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孫子長得像媳婦被埋怨　婆婆：老二像妳不是我們家的純種

▲▼ 兒童營養,飲食,營養,維生素,攝取,蛋白質,健康,學童,兒少,外食,外送。（圖／unsplash）

▲2個孩子因為長相受到婆婆差別待遇。（示意圖，與本文無關／unsplash）

記者崔子柔／綜合報導

家人之間也會看「眼緣」嗎？一名生了2個孩子的人妻表示，婆婆只疼愛長得像老公的孩子，在吃飯、接送等方面都相當明顯，甚至直接當著大家的面說「老大真的就是我們家的純種」。

該人妻在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她生了2個孩子，老大長得像老公，老二比較像她，婆婆一直都特別疼愛老大，像在吃螃蟹的時候，蟹黃都只會分給老大，另外因為2個孩子下課時間不同，婆婆會在老大下課時準時催她去接，或是看到她在忙就自動去校門口等。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲人妻發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

該人妻提到，但老二要下課時，如果她在忙麻煩婆婆去接，婆婆就會說「不急」，或是假裝忘記，其實老大和老二的課業表現差不多，但婆婆只會對外說老大成績很好，要老二多學習等。

該人妻指出，當老大犯錯時，婆婆會安撫說下次注意就好，老二犯錯婆婆就說「小孩要打」，有次婆婆甚至當著孩子的面，直言「老大真的就是我們家的純種，各方面都跟我們家很像」，該人妻問「老二就不是你們家的純種嗎」，婆婆竟回「因為老二比較像妳呀」，讓她聽了相當不滿。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「幾乎所有婆家人都會偏心長得比較像他們家的那個小孩啊，人之常情」、「那就是眼緣」、「兄弟姊妹如果不和，很多時候都是因為長輩的不公」、「我的情況跟你很像，大的像豬隊友那邊，小的像娘家，公婆天天要搶走大的，小的視訊連看都不看」。

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