　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

▲印尼電視台赴松柏嶺遊客中心訪攝，主持人體驗茶敷臉後感到驚豔。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲印尼電視台赴松柏嶺遊客中心訪攝，主持人體驗茶敷臉後感到驚豔。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

松柏嶺遊客中心茶文化館於111年獲2次國際設計獎項，受到觀光旅遊市場矚目；印尼TRANS7電視台《Enaknya Mantul》團隊去年底專程前往拍攝「茶薰六覺」、品茶、及茶相關的DIY體驗，參山國家風景區管理處也帶領走覽，該拍攝團隊對精緻的台灣茶文化驚呼連連。節目主持人山口健太更在以茶葉敷臉後，更輕拍自己的臉，開心說：「變光亮，太神奇了！」

參山處指出，台灣於去年10月13日國境重啟後，國際旅客成為觀光施政的重大指標，目前全球穆斯林人口超過16億，預估2050年時將占全球人口三分之一，是龐大藍海商機；而印尼TRANS7電視台《Enaknya Mantul》旅遊節目專門拍攝異國美食風景旅遊文化，去年即受交通部觀光局駐吉隆坡辦事處邀請，來台拍攝美食旅遊節目及穆斯林友善場域、清真產品。

▲印尼電視台赴松柏嶺遊客中心訪攝，主持人體驗茶敷臉後感到驚豔。（圖／參山國家風景區管理處提供）

該團隊一行8人於12月4日抵台，於8天行程中挑中松柏嶺遊客中心茶文化館，進行專訪攝影；在6日抵達台中後，先在台中第二市場品嚐日式紅豆饅頭、意麵、滷肉飯等道地小吃，隨即前往南投縣松柏嶺遊客中心拍攝；看到精緻典雅的茶品器具、蘊含台灣文化的室內設計後，深表佩服，山口健太親自體驗、由工作人員服務以茶葉敷臉，摸著自己的臉頻說：「好滑啊。」

▲印尼電視台赴松柏嶺遊客中心訪攝，主持人體驗茶敷臉後感到驚豔。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處表示，參山處新增20處認證穆斯林友善場域及清真產品，印尼教長、旅遊網紅暨馬來西亞、汶萊等國穆斯林旅行業者也於去年底抵台試遊踩線，並於12月9日到台中福爾摩沙草悟道酒店宴會廳舉辦「國際與台灣的觀光業者媒合會」以及國際規格盛大的清真自助餐宴，供貴賓享用。

ET快訊
這1類電器插延長線　「早晚釀火災」
快訊／新北騎士「血流一地」　失去呼吸心跳
食物掉地上「他秒撿起來吃」！下場超慘醫搖頭
情色網美竟是音樂女師！「課後輔導」吃了男學生　帳號全爆出
「音效卡之王」過世！　官方：悲傷的突發事件
快訊／新北工廠大火「延燒5戶」　消防58車126人搶救
6歲童神秘失蹤！「已成腐屍」遺體被塞紅桶棄屍
新竹棒球場遭爆偷工減料　他讚高虹安：用一塊紅磚釣「內鬼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

高虹安前往新竹市立棒球場　檢視球場廢棄物問題

禁用捕獸鋏、山豬吊捕捉動物　台東縣政府：最高罰7.5萬

桃園新增中高齡者技術士證照獎勵補助　延續職場競爭力

印度台北協會戴國瀾會長訪台南　黃偉哲：以蘭會友力促進國際交流

緊鄰蛋黃區每坪7.3萬　「招財地」1366萬超低價...彰化分署拍出　　

自行車鐵架斷裂！美19歲青年雨夜困台東　大武警熱心協助

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

春節送暖　雲林愛心年菜整合平台暨實物銀行聯手傳溫情

大竹筍上溜滑梯　竹夢親子共融公園預計今年11月完工

竹市義消總隊第9任總隊長佈達儀式　高虹安親頒聘書

高虹安前往新竹市立棒球場　檢視球場廢棄物問題

禁用捕獸鋏、山豬吊捕捉動物　台東縣政府：最高罰7.5萬

桃園新增中高齡者技術士證照獎勵補助　延續職場競爭力

印度台北協會戴國瀾會長訪台南　黃偉哲：以蘭會友力促進國際交流

緊鄰蛋黃區每坪7.3萬　「招財地」1366萬超低價...彰化分署拍出　　

自行車鐵架斷裂！美19歲青年雨夜困台東　大武警熱心協助

4歲孩「雙腿布滿瘀青」！疑遭霸凌　衝醫院真相曝光

橫田久則親切沒架子　陳瑞昌：台鋼雄鷹找對人

央視女星「顴骨大片瘀青」被疑家暴！　解答受傷真相：值得注意

催票！吳怡農陣營訴求改變選舉文化　「比喊搶救、告急有意義」

快訊／新北黃牌重機自撞電線桿！騎士「血流一地」失去呼吸心跳

38歲男星異地夜會正妹！　「貼心給她穿外套」老婆見爆料回應了

這1類電器插延長線「早晚釀火災」！吹風機、電鍋都危險

錢兔似錦好運到！兔年創意春聯在松機 新東陽送春聯與剪紙窗花

「音效卡之王」沈望傅逝世！享壽67歲　發明聲霸卡成業界標竿

食物掉地上「他秒撿起來吃」！烙屎到虛脫　下場超慘醫搖頭

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

地方熱門新聞

桃勤勞資爭議落幕　6日交通部抗議取消

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

原田悠里烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱

竹高國中社團管樂隊跨級打怪屢奪特優

台南鹽水區民宅火警

高虹安檢視球場廢棄物問題

外籍旅客自行車故障　大武警熱心協助

女深夜赴派出所不發一語　暖警助返家

台南消防BoBee守護您

台南正副議長涉賄　議員：希望檢調公布真相

南消第一救災救護大隊辦防火宣導

桃捷綠線42米高鋼構U型吊梁　完成國內首度跨越高鐵

屏東90歲獨居翁環境髒亂　潮州警緊急協助

虎尾寮污水下水道管線工程第二標竣工

更多熱門

相關新聞

多數國民已有抗體　印尼取消所有防疫措施

多數國民已有抗體　印尼取消所有防疫措施

印尼總統佐科威（Joko Widodo）30日宣布，由於多數人口已具有新冠抗體，加上當地近日的新增病例與住院人數皆低，因此當局決定，即日起將取消所有現行新冠防疫措施。

海上1個月180人罹難　洛興雅難民活活餓死

海上1個月180人罹難　洛興雅難民活活餓死

2少年不滿被罵機車太吵　竟打死對方妻兒

2少年不滿被罵機車太吵　竟打死對方妻兒

YAMAHA「AUGUR155」掀起國外討論

YAMAHA「AUGUR155」掀起國外討論

女為躲債竟上傳屍照　「裝死」結局曝

女為躲債竟上傳屍照　「裝死」結局曝

關鍵字：

印尼松柏嶺遊客中心茶敷臉

讀者迴響

熱門新聞

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

白家綺女神人設翻車！　網轟爆臉書「蛇蠍婦人」

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面