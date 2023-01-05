印尼旅遊節目專訪松柏嶺茶文化館　體驗茶葉敷臉...驚呼神奇

▲印尼電視台赴松柏嶺遊客中心訪攝，主持人體驗茶敷臉後感到驚豔。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

松柏嶺遊客中心茶文化館於111年獲2次國際設計獎項，受到觀光旅遊市場矚目；印尼TRANS7電視台《Enaknya Mantul》團隊去年底專程前往拍攝「茶薰六覺」、品茶、及茶相關的DIY體驗，參山國家風景區管理處也帶領走覽，該拍攝團隊對精緻的台灣茶文化驚呼連連。節目主持人山口健太更在以茶葉敷臉後，更輕拍自己的臉，開心說：「變光亮，太神奇了！」

參山處指出，台灣於去年10月13日國境重啟後，國際旅客成為觀光施政的重大指標，目前全球穆斯林人口超過16億，預估2050年時將占全球人口三分之一，是龐大藍海商機；而印尼TRANS7電視台《Enaknya Mantul》旅遊節目專門拍攝異國美食風景旅遊文化，去年即受交通部觀光局駐吉隆坡辦事處邀請，來台拍攝美食旅遊節目及穆斯林友善場域、清真產品。

該團隊一行8人於12月4日抵台，於8天行程中挑中松柏嶺遊客中心茶文化館，進行專訪攝影；在6日抵達台中後，先在台中第二市場品嚐日式紅豆饅頭、意麵、滷肉飯等道地小吃，隨即前往南投縣松柏嶺遊客中心拍攝；看到精緻典雅的茶品器具、蘊含台灣文化的室內設計後，深表佩服，山口健太親自體驗、由工作人員服務以茶葉敷臉，摸著自己的臉頻說：「好滑啊。」

參山處表示，參山處新增20處認證穆斯林友善場域及清真產品，印尼教長、旅遊網紅暨馬來西亞、汶萊等國穆斯林旅行業者也於去年底抵台試遊踩線，並於12月9日到台中福爾摩沙草悟道酒店宴會廳舉辦「國際與台灣的觀光業者媒合會」以及國際規格盛大的清真自助餐宴，供貴賓享用。