　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相蘇納克要「強化民眾數學能力」　800萬人算術僅小學生水準

▲▼英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）要求加強民眾數學能力。（圖／路透）

文／中央社

英國首相蘇納克當地時間今天下午將發表上任兩個多月來首場內政重要演說，焦點議題除了國內公衛醫療體系、經濟民生，還有強化民眾數學能力。他將確保英格蘭學子學習數學至少到18歲。

這將是蘇納克（Rishi Sunak）去年10月25日就任以來第一場聚焦內政的指標性政策演說，也是2023年以來第一場演說，將傳達今年施政重點及對英國的願景。

根據首相府預告的演說內容，有鑑於國內成年人算術能力偏低，蘇納克將推動要求英格蘭學子學習數學至少到18歲。他將強調，這項議題對他個人別具意義，因為「所有在我生命中曾擁有的機會都源自有幸接受的教育」。

他說：「這是我從政的唯一重要理由：提供每一個孩子盡可能最高標準的教育。」

身為印度裔移民第二代，蘇納克一路就讀被視為栽培未來菁英的非公立學校，後來陸續在英國牛津大學、美國史丹佛大學取得學位。

蘇納克的數學相關政策願景適用於英格蘭。蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭依法各自訂定當地教育政策。

蘇納克將在演說提到，就算採最寬鬆認定，在16至19歲這個區間，英格蘭目前僅半數人學習數學，但在當今世界，數據和統計非常重要，未來各行各業對分析能力的要求將持續超越以往；不讓孩子具備相關能力就讓他們面對這樣的世界，只會「讓他們失望」。

根據首相府的資料，英格蘭約800萬成年人的算術能力僅具小學生水準；高達約60%社經條件相對弱勢的學生直至16歲都還不具備基礎數學能力。

數學 公式 math 達志示意圖

▲英格蘭800萬成年人僅小學生水準的算術能力。（圖／達志示意圖）

此外，由38個市場經濟民主政體組成的「經濟合作暨發展組織」（OECD）中，英國是少數未要求民眾必須學習數學至18歲的國家之一，不同於美、德、法、日本、澳洲、芬蘭等國家。

首相府提到，具備充分的數學能力有助成年人處理個人金融事務，例如取得最佳房貸或存款方案。

首相府指出，政府自2010年強化民眾讀寫能力，成效包括能正確發音的6歲孩童人數占比由2012年的58%，提升至2019年的82%，如今政府希望在提升民眾算術能力也取得良好成果。去年秋季宣布的財政計畫已預告政府在未來兩年期間，將每年對教育體系額外挹注20億英鎊（約新台幣731億元）。

在民眾高度關切國民保健署（NHS）運作危機、通貨膨脹與生活成本上升等議題之際，數學教育成為首項演說宣傳重點，引發最大在野黨工黨譏評執政的保守黨「沒招了」。教師、學校團體則示警，數學老師人數不足、離職率高是長年積病。

英國教育部數據顯示，近年來新進數學教師受訓人數持續未達標，在2021和2022學年度達標率僅約90%，2019學年度更只有65%。雖然與其他學科的實習教師相較，數學教師的實習津貼堪稱最優渥，但專家指出，具優異數學能力者或許寧願至金融業上班。

英國皇家急診醫學學會（Royal College of Emergency Medicine）近日也示警，每週估計有約300至500名民眾因等候治療時間過久等可以避免的情況，在急診部門喪命。專家指出，病床數不夠、社區照護體系效率低落導致醫院占床率過高、醫護人員數不足、藥師權限不足等是造成系統失靈的多年因素，疫情和季節性流行感冒等只是讓問題雪上加霜。

ET快訊
快訊／台南議長賄選案　民進黨前中執委郭再欽被羈押禁見
小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄：太辱我身分
母子相繼輕生亡！新北「火燒凶宅原況」開價998萬　買家看照傻
小甜甜沒被道歉「深感遺憾」！宋逸民經紀人回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英相蘇納克要「強化民眾數學能力」　800萬人算術僅小學生水準

美國首例「跨性別死刑犯」遭處決　謀殺前女友被判死刑

日媒調查：近7成日企憂「台灣有事」　2成已制定駐台員工撤離計畫

28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

烏狂射「昂貴導彈」擊落廉價無人機　紐時曝俄背後盤算：戰術變了

20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里...驚悚影片曝

距台僅110km！日本與那國島擔心「台灣有事」　擬要求政府設避難所

南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

值勤拍抖音！英衛兵「嫌站哨太無聊」網罵爆　被女王抓到下場慘了

台灣之光！北一女樂儀旗隊赴美表演　燦笑獲選《衛報》最佳照片　

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

英相蘇納克要「強化民眾數學能力」　800萬人算術僅小學生水準

美國首例「跨性別死刑犯」遭處決　謀殺前女友被判死刑

日媒調查：近7成日企憂「台灣有事」　2成已制定駐台員工撤離計畫

28歲男一摸包裹「胸口被炸穿」慘死！炸彈魔竟是鄰居夫妻

烏狂射「昂貴導彈」擊落廉價無人機　紐時曝俄背後盤算：戰術變了

20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里...驚悚影片曝

距台僅110km！日本與那國島擔心「台灣有事」　擬要求政府設避難所

南韓強化「中國入境檢疫」　小粉紅崩潰出征反韓：韓國死比較多人！

值勤拍抖音！英衛兵「嫌站哨太無聊」網罵爆　被女王抓到下場慘了

台灣之光！北一女樂儀旗隊赴美表演　燦笑獲選《衛報》最佳照片　

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

國際熱門新聞

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

28歲男遭包裹「炸穿胸口」亡！兇手是鄰居

跨年煙火「射在她衣服上」　2寶媽被炸死

生活費只有700元！他啃顧客剩骨果腹

英3女獄警「牢房play」囚犯啪啪下場曝

與那國島擔心台灣有事　擬要政府設避難所

和尚拿刀自斷陰莖！血濺滿地還狂笑

即／中國旅客8日起入境日本須做「PCR檢測」

麥當勞店員荒祭時薪1534元　他狂上17小時賺翻

前男友變繼父！她出席婚禮「笑拍全家福」

梨泰院159死　警察廳長「酒喝到掛」：我放假

小孩手戳眼窩　媽眼球「爆」出來影片曝

瑞士外交部示警台灣交通「具攻擊性」

漁夫以為釣到大魚　拉起竟然是21歲女屍

更多熱門

相關新聞

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」

英相蘇納克問遊民「是否在公司上班」

富可敵國的英國首相蘇納克在遊民收容所給流浪漢送餐時問對方，「有在公司上班嗎？」，顯得不知民間疾苦。他還問遊民是否想去金融業工作，對方說「先熬過耶誕節再說吧」。

英相出席遠征軍聯合部隊峰會　宣布對烏供彈不絕

英相出席遠征軍聯合部隊峰會　宣布對烏供彈不絕

移民船載50人在英吉利海峽翻覆　英國首相回應了

移民船載50人在英吉利海峽翻覆　英國首相回應了

英相蘇納克：英中關係的黃金時代已結束

英相蘇納克：英中關係的黃金時代已結束

英相蘇納克首訪基輔　強調支持烏克蘭直到獲勝

英相蘇納克首訪基輔　強調支持烏克蘭直到獲勝

關鍵字：

蘇納克英國首相數學能力算術

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇貞昌宣布每人發6000元！　全民開春可領大紅包

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快訊／宋逸民「90度鞠躬」道歉了

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

丟丟妹老公宣戰了！爆猛料「還有更黑暗的事」

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

快訊／宋逸民選結婚20周年日道歉！「陳維齡崩潰哭了」

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

宋逸民「很對不起維齡」妻掩面哭了！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

全民領錢了！最高拿15000元

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面