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值勤拍抖音！英衛兵「嫌站哨太無聊」網罵爆　被女王抓到下場慘了

▲▼ 英國衛兵抱怨值勤太無聊。（圖／翻攝自IG、TikTok）

▲ 英國衛兵抱怨值勤太無聊。（圖／翻攝自IG、TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國皇家衛隊一名衛兵在溫莎堡站哨，值勤中竟拿出手機拍TikTok，抱怨站崗太無聊，影片曝光後點燃眾怒。他事後受訪透露，3年前拍下這段影片時被已故女王目睹，令女王相當不滿，他也因此被大罵一頓，後來則是因吸毒被踢出軍隊，不過他並不後悔。白金漢宮對此則尚未回應。

@jimmiestraughan #queen #queensguard #redcoat #fyp #xyzbca #royal #royalfamily ♬ original sound - Jimmie straughan

綜合《每日郵報》及《太陽報》，23歲男子斯特勞漢（Jimmie Straughan）2019年加入蘇格蘭衛隊，2020年3月拍攝這段影片，但近日才上傳到TikTok，只見他穿著招牌的紅色制服、戴著熊皮帽，對著鏡頭說道，「我現在站在溫莎堡外面，本來應該守護王室家庭，現在卻盯著2隻鴨子。我在乎嗎？我不在乎」，還打上「女王的衛兵不屑站哨」。

這段影片短短3天累計逾44萬次觀看，網友紛紛留言表示，「如何快速讓自己在職場上變得不受歡迎」、「這可能是他最後一次站哨」、「請跟我們更新你職涯的最新進展」。

影片中包括斯特勞漢扛著步槍轉來轉去、拍到女王遛狗的部分惹怒許多網友和高級軍官，斯特勞漢本人則受訪透露，當時女王看見他在站哨亭打混，曾向他的上級舉報，「我拍女王或男僕遛狗的影片時從來沒有被抓到過，但她（女王）打電話到衛兵室，舉報我在崗位上的不當行為」，他也因此被狠狠訓斥一番，但堅稱這只是「為排解無聊的一點樂趣」。

後來他因為吸食古柯鹼沒能通過藥檢，被開除軍籍，但他對此感到很開心，「被趕出來是我這輩子遇過最棒的事」，因為他抱著環遊世界的夢想參軍，但真正值勤時「一切都是地獄」，還抱怨上級和王室成員「把我們當屎看待」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？

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