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大批煙火運往花蓮！消防局網路蒐情鎖定目標：違法最高罰150萬

▲▼花蓮消防局察查販售煙火商家並進行宣導。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲花蓮消防局察查販售煙火商家並進行宣導。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局蒐集網路輿情，發現近期有大批煙火運往花蓮縣境內，消防局提醒鄉親，依據爆竹煙火管理條例規定，除了販賣之煙火須附加認可標示之外，更重要的是若現場販售數量達管制量以上時，須符合位置、構造、設備相關規定並投保公共意外責任險，否則最高可能遭處新台幣150萬元罰鍰，切勿隨意設攤販售爆竹煙火，以免觸法。

▲▼花蓮消防局察查販售煙火商家並進行宣導。（圖／花蓮消防局提供，下同）
 
消防局表示，煙火屬於管制品，管制量各有不同：摔炮類火藥量達0.3公斤、一般爆竹煙火火藥量達5公斤或排炮、連珠炮、無紙屑炮類火藥量達10公斤即達管制量，無論是販賣或儲存，其位置、構造、設備及安全管理皆須符合爆竹煙火管理條例規定，否則依情節輕重最高可處新台幣150萬元罰鍰。一般情況下販賣場所只會少量批貨販賣，未達管制量的話是符合規定的。惟過年期間因需求激增，常有業者看準商機大量進貨，很容易超過管制量觸法而不自知。近期消防局藉由網路蒐證，已鎖定目標廠商，後續將依規定查處並逕行舉發，以確保公共安全。

▲▼花蓮消防局察查販售煙火商家並進行宣導。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲過年期間因需求激增，業者看準商機大量進貨，很容易超過管制量觸法而不自知。

消防局再三強調，切勿隨意販賣、儲存煙火，以免違規而受巨額罰緩，也藉機向鄉親宣導，施放煙火需注意施放時間，除了特殊節日因風俗民情沒有特別限制之外，每天晚上10點過後到隔日7點不能放煙火，否則最高可處新台幣15萬元罰鍰。施放煙火小量怡情，過量則易衍生公安、噪音或污染等問題，留意施放時間及地點敦親睦鄰。

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