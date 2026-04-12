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新北推46處賞螢秘境全攻略　打造春夏生態旅遊新亮點

▲新北推46處賞螢秘境全攻略。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業局公布46處賞螢秘境，引領春夏生態旅遊潮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春夏交替，螢火蟲點亮山林夜色。新北市農業局推出「2026新北市賞螢全攻略」，精選46處秘境與特色遊程，邀民眾規劃浪漫生態之旅。每年4至5月為賞螢高峰，新北可見多達20餘種螢火蟲，生態豐富。農業局也提醒遵守「三不一沒有」原則，共同守護螢火蟲棲地，享受自然之美。

農業局表示，螢火蟲一生歷經卵、幼蟲、蛹及成蟲四個階段，幼蟲以節肢動物屍體與蝸牛為食，成蟲則吸食露水與花蜜。每年4至5月為賞螢旺季，其中以黑翅螢最為常見，體長約0.8公分，夜間會發出黃綠色光芒；水生的黃緣螢同樣活躍，外型具有橙黃色前胸與黑色翅鞘邊緣黃線，相當討喜。

▲新北推46處賞螢秘境全攻略。（圖／新北市農業局提供）

新北市長期推動友善農業與生態保育，營造優質棲地，目前全台已知60多種螢火蟲中，新北就能觀察到超過三分之一。民眾若想一睹黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢及擬紋螢等多樣螢種風采，建議把握5月上旬的最佳觀賞期。

位於新店通往烏來半山腰的文山農場，是熱門賞螢地之一，距離捷運新店站約12分鐘車程。園區與農業局合作推動友善耕作，不僅可見黑翅螢與黃緣螢，5月上旬更有梭德氏脈翅螢與擬紋螢現蹤。農場自3月28日至9月推出「與螢共舞」、「漫步茶鄉」等活動，吸引不少民眾參與。

▲新北推46處賞螢秘境全攻略。（圖／新北市農業局提供）

農業局提醒，賞螢多在夜間山區進行，建議結伴同行並遵從導覽人員指示。由於螢火蟲對光線敏感，觀賞時應關閉手電筒、降低手機與相機亮度，避免干擾其生態，並遵守「不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射、沒有光害」的「三不一沒有」原則。

農業局長諶錫輝表示，未來將持續推動友善農業與生態保育，打造「生產、生活、生態」三生共存的永續環境，擴展螢火蟲棲地，實現人與自然共榮的願景，邀請全台民眾走進新北山林，感受最純粹的生態之美。

▲新北推46處賞螢秘境全攻略。（圖／新北市農業局提供）

▲新北推46處賞螢秘境全攻略。（圖／新北市農業局提供）

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