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嘉市飲料店「被爆雇童工」吞負評！真相逆轉全場鼻酸：絕對去支持

手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／ETtoday資料照）原圖編號2564104

▲嘉義飲料店被爆雇童工，議員調查後真相大逆轉。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

嘉義市一間飲料店近日被爆料雇用童工，在網路上引發極大討論，店家因而遭到撻伐。不過，嘉義市議員顏翎熹（Molly 翎熹）實際到場了解，案件卻發生大逆轉，原來業者是一名單親媽媽、2名女兒為了分擔辛勞，晚間偶爾會到店裡幫忙，真相曝光讓許多網友不禁感到鼻酸。

遭檢舉雇童工　議員介入「真相大逆轉」

這間飲料店近日被爆料，老闆娘違法雇用童工，且有時候晚間還會看到孩子在店內，因而在網路上引起討論，也有民眾為此向顏翎熹陳情，希望能夠協助處理。

不過，顏翎熹接獲陳情後，會同衛生局、社會處及勞青處前往關心，事件卻因此出現逆轉。原來經營這間飲料店的是位單親媽媽，因為獨立養育2名女兒、家庭經濟狀況不佳，為了維持生計才需要24小時營業。

▼嘉義飲料店被爆雇童工，議員調查後真相大逆轉。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）

▲▼嘉義飲料店被爆雇童工，議員調查後真相大逆轉。（圖／翻攝臉書／Molly 翎熹）

24小時操勞！2貼心幼女幫忙分擔

而2名貼心的女兒為了分擔媽媽的辛勞，偶爾會在晚間到店裡協助。針對環境部分，衛生局稽查後未發現食品變質，但環境衛生不符規定，已責令改善並將複查；此外也提醒，若孩子直接接觸餐食則須依規體檢，務必遵循法令。

顏翎熹表示，這位單親媽媽是社會局原先就有在接觸的個案，雖然飲料店是24小時營業，不過2名女童都有正常上學、極少遲到。後續社會局與學校老師也會持續關心小朋友的出缺勤。

護童心切！顏翎熹呼籲：別拍孩子照片

顏翎熹最後也提醒，希望網友可以理性留言、評論，不要惡意致電鬧事，更別拍下孩子的照片上傳到網路，畢竟公眾視線對孩童而言可能是一種壓力，「如果想關心，可以點外送或到店購買飲料支持。」

案件來龍去脈釐清後，不少網友鼻酸留言，「他們的多多綠無糖是全嘉義最好喝的」、「謝謝議座協助店家」、「請強大網友私訊店名給我，我私下去支持」、「飲料店生意準備爆了」、「這位媽媽辛苦了」。

 
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