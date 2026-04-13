北市「吉品海鮮」前少東　遭控詐千萬

▲吉品海鮮是北市知名粵菜餐廳，前董事長兒子羅振元（圖）自稱是餐廳採購，請A先生代墊貨款，事後卻拖債不還。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

餐廳前少東聯手律師事務所顧問詐財！北市「吉品海鮮餐廳」前少東羅振元近年來因涉及上百萬元的和牛肉品及裝潢費詐騙案件而爭議不斷，日前又有台商向本刊投訴，指羅以餐廳採購名義，請他代墊千萬元貨款，卻始終拖延未還，後來羅又宣稱委託知名律師事務所的資深顧問蕭瑋志協助賣地還債，不料，竟是羅、蕭2人共同設局再騙走上千萬元，害投訴人慘被連剝2層皮，因此怒告2人詐欺、要求還款，更以自身經歷為誡，出面呼籲民眾勿再受騙。

從事電子業、常往來中國出差的A先生向本刊投訴，3年前認識羅振元，羅不時炫耀媽媽鄭月敏是吉品海鮮餐廳的董事長，媽媽要他擔任餐廳採購，因此多次赴中國訂購鮑魚等貨品，但羅沒有中國銀行帳戶，便請A先生代墊，他再以新台幣返還。

▲吉品海鮮前董事長兒子羅振元（圖）自稱是餐廳採購，請A先生代墊貨款，事後卻拖債不還。（讀者提供）

由於羅以吉品海鮮的招牌當保證，承諾A先生會迅速還錢，A先生便陸續代墊了人民幣335萬元（約新台幣1,420萬元）的貨款，但到還款日時，羅卻藉口百出拖債，還假借羅母名義傳訊給A先生，承諾會由旗下經營的科技公司墊還欠款，最後才知都是羅在自導自演！

羅後來無法再掰理由，便稱自己繼承了遺產，名下有多筆土地，隨即介紹「立勤法律事務所」資深顧問蕭瑋志給A先生，委由蕭代為處理賣地、還款事宜。

A先生告訴本刊，他多次與蕭約在律所討論，他見蕭名片職稱是該律師事務所資深顧問，還有獨立的個人辦公室，讓他認為應該沒問題，沒想到最後竟變成另一場惡夢。

▲羅振元宣稱已委託蕭瑋志（圖）賣土地處理債務，蕭因常上節目分享案例而贏得A先生信任。（翻攝震震有詞YouTube）

當時蕭瑋志向A先生保證會盡快處理土地，雙方簽約付了60萬元律師費，委由蕭尋找買家並處理稅務等問題，沒多久，蕭回報已找到金主，但交易前需先繳付土地保證金、完稅款等430萬元，眼見有望拿回千萬元欠款，A先生不假思索就付錢給蕭，蕭則以律師事務所名義開立收據給他。

不料，土地過戶當天，蕭瑋志突有許多藉口延後交易，離譜的是，蕭竟還拜託A先生，稱律所有個大客戶需要650萬元交保金，拜託他幫忙代墊，等客戶交保後就會立刻還款，A先生認為律所不會騙人，加上自己也還需蕭幫忙，便咬牙匯款借出，但後來蕭經常失聯，賣地進度幾乎是零，保證金也沒有下落，A先生經常催款，半年後才知被騙，憤而對羅、蕭2人提告詐欺，並請求還款。

▲羅振元事後簽立借據，承諾若沒在期限內償還A先生相關貨款，願意賠2千萬元違約金。（讀者提供）

去年7月民事法院已判A先生勝訴，但蕭早已跑路被通緝，羅也始終神隱不還錢，A先生沉痛表示：「羅、蕭2人用餐廳、律所的招牌詐騙鉅款，但事發後吉品海鮮及立勤法律事務所都撒手不管，今天出面爆料只是希望不要再有下一個人受害。」

▲A先生多次與蕭瑋志約在律所面談，信任律所名聲，不料最後卻被騙走上千萬元。（翻攝立勤官網）

本刊求證立勤法律事務所，事務所表示蕭瑋志持有的名片與正常格式不符，推測是自行印製；而蕭的辦公室是向二房東承租的，其詐騙行為跟律所毫無關係。本刊另以e-mail詢問吉品海鮮餐廳，有關羅振元利用餐廳名號在外斂財一事，但至截稿前仍未獲回應。



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