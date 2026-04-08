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雲林螢火蟲季登場！16條賞螢路線點亮山林微光

▲雲林螢火蟲季登場，山林夜間螢光點點，展現生態復育成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林螢火蟲季登場，山林夜間螢光點點，展現生態復育成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春末夏初，螢光點點再現山林。雲林縣政府今年推出「115年度螢火蟲季推廣活動」，今（8）日舉行宣傳記者會，宣布自4月10日至6月30日，以「漫遊螢林．Light Yunlin－微光繽紛派對」為主題，串聯山區與平地生態據點，規劃16條賞螢遊程與多元體驗活動，邀請民眾走入夜色山林，感受生態復甦的微光時刻。

副縣長謝淑亞表示，今年活動整合旅宿、農業、教育與社區資源，推出16條賞螢路線，並規劃「百元森友會」體驗課程，內容涵蓋攀樹、觀星、茶席文化、國產材應用與森林療癒等主題，民眾只需百元即可參與，讓賞螢不只是觀賞，更能深化對自然與生態的理解。同時，縣府持續推動「友善螢火蟲生態行動」標誌，現場頒贈給古坑麻園社區等5個單位，期盼串聯更多在地夥伴，共同營造兼具保育與觀光價值的友善環境。

記者會選在長期推動有機農業與環境教育的慈心大自然莊園舉行，場域以恢復土地生機、與自然共生為理念，結合農業與教育，成為寓教於樂的生態據點，也與本次螢火蟲季所傳遞的永續精神相互呼應。

農業處長魏勝德指出，螢火蟲復育象徵整體生態系逐步回春，縣府長期深耕華山土石流園區、華山山豬湖、竿蓁籠賞螢區、大湖底賞螢區與張師傅生態紅茶園等棲地，今年更擴展生態廊道，讓微光從山林延伸至平地。透過16條遊程，民眾有機會一次邂逅多達10種螢火蟲，感受生物多樣性的豐富樣貌。活動詳情請於雲林螢火蟲季粉絲專頁查詢。

此外，縣府也與劍湖山渡假大飯店合作推出季節限定「螢火蟲主題套房」，結合低碳旅遊概念，讓旅客在舒適住宿中實踐環保生活。賞螢據點亦從山區延伸至平地，包括斗六湖山水庫、林內老菸樓檸檬咖啡園、古坑新庄桂啡農場、谷泉咖啡莊園及古坑麻園社區等，串聯成一條從山林到聚落的生態光廊，讓螢火之光走入日常生活。

縣府提醒，賞螢應遵守「四不一要」原則，包括不干擾棲地、不捕捉螢火蟲、不喧嘩、不使用閃光燈（建議以紅色玻璃紙包覆光源），並共同維護自然環境。雲林縣政府邀請民眾在螢光閃耀的季節走訪山林，在微光之中，重新看見土地與生命的連結。

▲雲林螢火蟲季登場，山林夜間螢光點點，展現生態復育成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府推動「友善螢火蟲生態行動」，串聯社區與產業共同守護棲地。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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