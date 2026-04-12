2日系服飾是「專為八大妹設計」！知情人喊：去日本別亂買

▲日本服飾品牌風格多元，從日常休閒到性感設計皆有市場。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本平價服飾品牌近年深受台灣消費者喜愛，如「UNIQLO」等品牌已在台展店多年。近期又有日本人氣品牌「WEGO」宣布將於5月在台北市西門町開設台灣首間門市，並規劃在2030年前拓展至全台20家分店，進一步帶動日系穿搭話題。不過有網友在討論其他日本服飾品牌時，意外引發對穿搭場合與文化差異的關注。

一名女子近日在社群平台Threads分享日本購物網站「sifeel」與「sugar」的服飾截圖，畫面中多為細肩帶長洋裝與背部鏤空設計的單品，整體風格偏向性感華麗，引發網路討論。有熟悉日本文化的網友指出，相關品牌在當地多與特定工作場合連結，提醒選購時需留意使用情境。

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▲網友猶豫要不要日本牌子的洋裝。（圖／翻攝自Threads）

從原PO分享的畫面可見，兩品牌服裝多以貼身剪裁與大面積露背設計為主，部分款式亦呈現低胸輪廓。原PO表示，自己相當喜歡這類穿搭，但認為若在日本日常場合穿著可能偏向暴露，在台灣則顯得較為華麗、不易駕馭，因此對是否購買感到猶豫。

原PO也提到，未來可能會將這類服裝用於工作場合，例如日式酒吧，並觀察到日本男性似乎偏好帶有性感氛圍的穿搭風格。相關貼文曝光後，引發網友對服裝定位的討論。

有網友留言指出，「sifeel」與「sugar」在日本多為從事八大行業女性選購，並非一般日常穿搭常見品牌；也有人分享在東京的觀察經驗，表示此類服飾多出現在特定區域與場合，甚至提及「sugar」在新宿歌舞伎町附近設有實體門市。

不過，也有不少網友持不同看法，認為服裝本身並無限制，在台灣穿著類似款式並不突兀，若擔心過於裸露，可透過搭配外套等方式調整造型。亦有意見指出，穿搭應回歸個人喜好，不必過度受文化標籤影響。原PO事後回應表示，相關品牌確實主要面向日本酒店從業女性設計，但認為在台灣辨識度不高，只要穿著得宜即可。

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