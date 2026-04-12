快訊／川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」！下令攔截繳保護費船隻

▲川普宣布，封鎖荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

中東變局再現！美總統川普12日宣布，因與伊朗在核武議題談判破裂，美國海軍即刻封鎖荷莫茲海峽，禁止所有船隻進出。川普痛批伊朗利用「神祕水雷」威脅國際航運是全球勒索，不僅下令美軍掃雷，更要求在國際海域攔截曾向伊朗繳交非法規費的船隻。他強硬警告，美軍已「上膛待命」，任何敢開火的伊朗人將被「轟進地獄」。

核武談判破裂 川普祭出最強手段：封鎖荷莫茲海峽

川普在最新聲明中透露，雖然與伊朗的會談在多項議題取得進展，但在核心的「核武計畫」上雙方仍毫無共識。為了反擊伊朗聲稱海峽內藏有水雷的威脅，川普決定動用美國海軍這支「世界最強力量」，即刻對這條全球油運命脈實施實體封鎖。他強調，美國絕不接受任何形式的勒索，直到海峽達成「完全自由進出」的標準為止。

全面截擊「買路財」船舶 掃雷行動同步啟動

除了封鎖海峽，川普還下達了一項極具爭議的指令。美軍將在國際海域追蹤並攔截任何曾向伊朗支付「非法規費」的商船。

他警告，支付路費者將無法獲得公海的安全航行保障。此外，美軍掃雷艦艇也將進入海峽清除伊朗佈設的水雷。川普表示，若伊朗敢對美軍或和平船隻發動攻擊，下場就是被「轟進地獄」。

▼川普表示，美軍掃雷艦艇將進入荷莫茲海峽，清除伊朗佈設的水雷。（圖／路透）



「軍隊已上膛」 川普細數伊朗戰損：領導層已崩潰

川普在聲明末段不忘展示武力，指出伊朗的空軍、海軍及防空雷達在先前的打擊下已形同虛設，且最高領袖與多位領導層已不在人世。

他直言，伊朗因為核野心已讓國家付出慘痛代價，若對方不徹底認清現實，美軍隨時準備好「Locked and Loaded（上膛待命）」，發動最後一擊徹底終結伊朗殘餘勢力。全球能源市場正屏息關注這項封鎖令對油價帶來的劇烈衝擊。

巴基斯坦斡旋20小時密談 庫許納等親信出征

針對這次的雙方談判，川普透露，這場談判是在巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）與軍方強人穆尼爾（Asim Munir）的「非凡領導」下促成。美方派出派出副總統范斯、川普女婿庫許納及特使威特科夫，伊朗方面則派出官員卡利巴夫（Ghalibaf）及阿拉格齊（Araghchi）。

「唯一關鍵是核武」 川普：其餘共識都是廢紙

雖然會談長達20小時，且達成多項「優於軍事解決」的初步條款，但川普直言，這一切在核武面前都毫無價值。他強調，雖然美方代表與伊朗官員建立了某種程度的尊重與友誼，但由於伊朗在核能野心上拒絕退讓，這讓整個談判基礎崩潰，絕不能讓如此「易變且難以預測」的人掌握核能力量。

砲轟水雷威脅是恥辱 限期開放國際水道

針對持續癱瘓的全球油運，川普對伊朗聲稱在荷莫茲海峽佈雷的說法感到憤怒。他諷刺伊朗海軍早已被美軍「炸個精光」，現在卻利用水雷威脅全球經濟，簡直是國際恥辱。他要求伊朗官方必須展現誠意，立即啟動開放國際水道的程序，強調「法律與道義都不在伊朗那一邊」，美軍已做好隨時應變的準備。