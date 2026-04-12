基隆城隍廟辦雞籠文化藝術節　傳統結合創新老中青同樂

▲基隆護國城隍廟辦雞籠文化藝術節，傳統創新共融老中青。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆護國城隍廟今（12日）於文化中心舉辦「雞籠文化藝術節」，融合傳統信仰與創新藝文，打造老中青三代皆能參與的多元活動，吸引全台城隍廟共襄盛舉。副市長邱佩琳到場與民眾同樂，肯定廟方結合時事推動轉型，並融入反詐騙宣導，展現信仰文化貼近生活、凝聚人心的力量。

邱佩琳表示，每年參與城隍廟日巡、夜巡活動，都能在汗水中深刻體會信仰守護地方的力量，並肯定基隆護國城隍廟近年積極創新轉型。她指出，廟方透過結合時事議題提升護國城隍能見度，並在重要節慶推出特色活動，成功吸引不同世代參與，讓傳統信仰展現新風貌。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

活動邀請專業主持人蔡閨，以及在地藝人許志豪、余尚哲接力演出，並由基隆青年團隊「撼動HDA」帶來精彩表演，現場氣氛熱烈，展現基隆深厚的文化底蘊與世代共融的活力。此次活動也將反詐騙宣導融入廟會內容，不僅延續信仰文化的喜慶與吉祥，更貼近民眾日常生活，呈現豐富多元的文化樣貌，進一步發揮信仰凝聚人心的力量。

基隆市府表示，未來將持續結合宗教文化與藝文活動，推動多元文化發展，讓傳統信仰與現代創意交融，吸引更多民眾認識並參與基隆獨特的文化魅力。