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川普封鎖荷莫茲奪伊朗「最後籌碼」！專家憂：伊朗還握另一張王牌

▲▼美國總統川普,荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲川普宣布封鎖荷莫茲海峽，嗆伊朗毫無籌碼。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普12日正式宣布封鎖荷莫茲海峽，消息一出隨即引發全球震撼。美媒《Axios》報導指出，川普此舉的核心戰略是為了削弱伊朗對該關鍵航道的實質控制，徹底奪走德黑蘭長期用來勒索國際社會的談判籌碼，並進一步封死其石油出口生路。一名美國高層官員直言，伊朗長期對通行船隻徵收非法「過路費」，美方目前的策略就是要「奪走這張牌」，徹底扭轉中東戰略局面。

《紐約時報》警告：封鎖國際航道恐視為「戰爭行為」

然而，這項強硬行動也引發國際社會對戰爭爆發的憂慮。《紐約時報》分析指出，海軍封鎖國際航道在國際法上通常被視為「戰爭行為」，若美方實施攔截或管控，將對依賴該航道的各國能源運輸造成嚴重衝擊。路透社則引述川普接受《福斯新聞》訪問的內容指出，封鎖行動已在部署中，川普甚至點名包括英國在內的盟友可能派遣軍艦協助清除伊朗布設的水雷，儘管相關盟國目前尚未正式證實此事。

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

川普嗆伊朗「0籌碼」　一小時內能摧毀全境發電廠

面對僵持不下的美伊談判，川普態度極其強硬。他強調，伊朗除了掌握海峽外「沒有任何籌碼」，並認為正是其毀滅性的發言才迫使對方坐回談判桌。川普甚至對伊朗發出最後通牒，宣稱美國具備在「一小時內」摧毀伊朗所有能源與基礎設施的能力；副總統范斯（JD Vance）也同步施壓，警告若伊朗在核武議題上毫無誠意，美國代表團絕對不會買帳，談判立場將更加強硬。

雖然美方試圖壓制伊朗，但瑞典國際事務研究所（Swedish Institute of International Affairs）中東與北非計畫主任梅頓（Fredrik Meiton）提出嚴正示警。他認為，伊朗仍握有一張具備同等殺傷力的王牌，即動用胡塞武裝勢力封鎖「曼德海峽」。若這兩條關鍵航道接連失守，將引發難以想像的全球經濟危機。

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