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賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕　46萬人追粉紅超跑

▲總統賴清德現身拱天宮，親迎白沙屯媽祖出神龕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲總統賴清德現身拱天宮，親迎白沙屯媽祖出神龕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播，下同）

記者閔文昱／綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖進香盛事今（12日）深夜登場，預計展開為期10天9夜的徒步行程，前往雲林北港朝天宮。今年報名隨行的香燈腳人數突破46萬人，再創新高，現場人潮自清晨起便持續湧入，晚間更達高峰，將整個白沙屯地區擠得水洩不通。總統賴清德也於傍晚親赴拱天宮參拜，主持儀式並恭迎媽祖出神龕，為活動揭開序幕。

46萬人擠爆白沙屯　寸步難行

拱天宮周邊自一早起即湧現大量信眾，隨著起駕時間逼近，人潮持續增加。通往白沙屯車站的區間列車班班客滿，站前至廟埕短短約50公尺距離，步行時間竟長達近1小時，現場擠得寸步難行，盛況空前。

賴清德於傍晚5時30分抵達現場，受到信徒熱烈歡迎，苗栗縣長鍾東錦及拱天宮主委洪文華等人陪同。他先與地方人士會面，隨後主持淨轎儀式，並依序恭請值年爐主媽祖及白沙屯媽祖神像出神龕，完成三獻禮，正式宣告進香活動啟動。

▲總統賴清德現身拱天宮，親迎白沙屯媽祖出神龕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

賴清德祈福：盼風調雨順、全民平安

賴清德致詞表示，今日為良辰吉時，能代表社會大眾恭迎媽祖出巡深感榮幸，也祈求進香過程平安順利。他提到，過去一年台灣歷經地震與颱風等災害，感謝各界投入救災工作，期盼媽祖庇佑未來風調雨順、國泰民安，各地無災無難。

此外，他也指出，白沙屯媽祖進香規模逐年擴大，今年香燈腳人數已突破46萬，顯示信仰力量與活動影響力持續提升。沿途各地也將提供物資補給，協助信眾順利完成這趟年度盛事，並祝福所有參與者身體健康、家庭幸福、事業順利。

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