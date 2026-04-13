阿里山嘉130鄉道「山貓」工程車翻覆　46歲司機夾困獲救送醫救治

▲▼ 嘉130鄉道公田路段驚傳工程車翻覆 駕駛受困變形車體 警消破壞救援。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣番路鄉公田村「嘉130鄉道」昨（12）日晚間發生一起工程車翻覆意外。一輛載運小型鏟裝機（山貓）的大型工程大貨車，行經該路段下坡處時，疑因重心不穩失控側翻。年約46歲的男性駕駛一度受困於擠壓變形的駕駛艙內，所幸經警消全力動用破壞器材搶救後順利脫困。救出時司機意識清楚，肢體有多處挫傷與撕裂傷，隨即由救護車送往嘉義市天主教聖馬爾定醫院救治。

嘉義縣消防局於昨夜接獲民眾報案，指稱嘉130鄉道公田段有車輛側翻，現場車體橫臥路面，且後方載運之建築機具「山貓」因撞擊與主車擠壓，導致駕駛室嚴重變形。目擊民眾第一時間於社群平台發布訊息，畫面中可見車體受損嚴重，現場救援情況一度緊張。

消防隊抵達現場後，立即展開評估並固定車體，確認受困的46歲男性駕駛雖受夾傷，但生命徵象穩定且意識尚稱清醒。搜救人員針對受壓迫的車門與儀表板進行精準切割與擴張，成功於黃金救援時間內將司機救出。現場救護人員初步處理後，考量其肢體傷勢，隨即將傷者緊急送往聖馬爾定醫院。經院方診治，傷者目前情況穩定，暫無生命危險。

警方初步調查，事故地點位處嘉130鄉道（公田道路）蜿蜒段，該路段坡度較陡。疑似因載運重型機具下山時，重心轉移不當引發側翻。警方特別呼籲，山區道路崎嶇，大型工程車輛行經嘉130線等鄉道捷徑時，應特別注意承載重心並採取低速檔行駛。目前現場車體已進行排除，並提醒用路人行經山區路段時務必謹慎駕駛，確保行車安全。