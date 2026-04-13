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社會 社會焦點 保障人權

粉紅超跑起駕爆亂象！46萬人擠爆　推擠口角、婦崩潰哭喊

記者閔文昱／綜合報導 

苗栗通霄白沙屯拱天宮年度進香盛事今（12日）晚間登場，「粉紅超跑」白沙屯媽祖即將起駕，吸引超過46萬名香燈腳報名隨行，現場人潮從白天一路湧入，整個白沙屯地區擠得水洩不通，宛如不夜城。不過在人潮爆滿之下，現場也接連出現推擠衝突、抗議與送醫等狀況。

總統賴清德於傍晚抵達拱天宮參拜，並主持恭迎媽祖出神龕儀式，祈求台灣風調雨順、平安順利。然而就在致詞前夕，廟埕周邊卻傳出多起騷動。

▲總統賴清德現身拱天宮，親迎白沙屯媽祖出神龕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

▲總統賴清德現身拱天宮，親迎白沙屯媽祖出神龕。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

人潮爆滿釀衝突　警急介入平息

隨著起駕時間逼近，現場人潮推擠情況加劇，有一名男子與女子疑因擁擠發生口角，雙方當場互飆粗口，甚至出現推人情形，場面一度緊張。員警見狀立即上前將兩人隔開，並以人牆阻擋，所幸衝突未進一步擴大。

另一起事件中，一名婦人手持標語情緒激動抗議，當場哭喊並一度癱軟在地，警方出動多名人力開路並將其帶離現場，過程引發不少民眾圍觀。

高溫＋人擠人　多起不適送醫

除了衝突外，現場也因天氣炎熱、人潮密集，傳出多起身體不適送醫案例。包括有長者因心臟舊疾復發緊急送醫，也有民眾疑似中暑不適，甚至有人在前往參拜途中遭機車擦撞受傷。

警方表示，周邊停車場早已滿位，人車爭道情況頻繁發生，連平交道也一度被人潮擠滿，險象環生，呼籲民眾多利用大眾運輸，並隨時注意安全與補充水分。

▲拱天宮白沙屯媽祖將於4月12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

▲拱天宮白沙屯媽祖12日子時起駕。（圖／ETtoday資料照）

46萬人湧入　通霄化身不夜城

隨著夜幕降臨，現場人潮持續攀升，不僅拱天宮內外擠滿信眾，就連行經的列車車廂內也幾乎都是香燈腳。沿途結緣品、餐飲攤位大排長龍，還有志工與醫療團隊待命支援，甚至出現騎馬隨行的信徒，場面熱鬧壯觀。

白沙屯媽祖預計於深夜子時登轎起駕，展開為期數天的徒步進香行程。儘管現場一度出現混亂插曲，但整體活動仍在警方與相關單位維持下持續進行。

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