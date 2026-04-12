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小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

▲小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵。（圖／新北市動保處提供）

▲倉鼠應一鼠一籠單獨飼養並給足夠大的活動空間。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年4月12日「國際倉鼠日」，新北市動保處提醒，倉鼠雖體型小巧，仍需完善照護。日前一隻黃金鼠因誤食異物險喪命，經治療才恢復健康。動保處呼籲掌握「一鼠一籠、提供遊具、不可水洗、避免亂餵、檢查籠具」五大原則，並勿放任戶外活動，違者最高可罰1萬5000元。

動保處指出，日前接獲民眾於鶯歌住家附近拾獲一隻黃金鼠，經收容安置後發現該鼠出現雙眼無法睜開、呼吸虛弱等症狀，送醫檢查確認為誤食無法消化異物導致腸道阻塞。經住院治療及持續觀察，最終成功恢復健康。該鼠在公告招領期滿後無人領回，已依法開放認養並順利找到新飼主，重獲穩定生活。

▲小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵。（圖／新北市動保處提供）

▲救援後狀況良好的黃金鼠。

動保處表示，國內常見的寵物倉鼠包括敘利亞倉鼠（黃金鼠）、加卡利亞倉鼠（三線鼠）、坎貝爾倉鼠（一線鼠）及羅伯羅夫斯基倉鼠（老公公鼠）等，平均壽命約2至3年，屬夜行性雜食動物，主要以穀物飼料為主，並可適量補充蔬果及蛋白質。

針對飼養要點，動保處提出五大原則：一鼠一籠，避免混養打鬥；提供足夠活動空間（約60×40公分以上）與滾輪等遊具；不可水洗以免失溫；避免餵食來路不明或難以消化食物；定期檢查籠具防止破損逃脫。同時應依個體需求提供躲藏空間，降低壓力。

▲小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵。（圖／新北市動保處提供）

▲滾輪是倉鼠唯一的替代運動方式。

動保處強調，倉鼠若因照顧不當走失，常面臨環境適應不良及誤食異物等風險，嚴重恐危及生命。飼主切勿因其體型小而輕忽照護責任，也不得放任動物單獨於戶外活動，違者依《動物保護法》最高可處1萬5000元罰鍰。

此外，為提升特殊寵物管理，動保處已於官網公布鳥、兔、蛇、龜、鼠等飼養指引，並推動「非犬貓特殊寵物登記獎勵計畫」，凡於計畫期間內完成登記並下載「我的新北市」APP，前500名民眾可獲新北幣300元，使用於四大超商及合作店家，活動至2026年12月31日止。

動保處呼籲，民眾飼養前應充分了解動物習性與需求，落實「終養、不遺失、不棄養」觀念，如發現疑似遺失或虐待動物情事，可撥打24小時專線1959或（02）2959-6353通報，共同守護動物福祉與生態環境。

▲小倉鼠大學問！新北動保揭5大飼養關鍵。（圖／新北市動保處提供）

▲拾獲時茉莉兒上有多處結痂痕跡。

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