這機率有多大？同款車都沒拔鑰匙又同點玉米捲　早餐店上演換車記

▲▼ 「欸？我的車咧！」早餐店上演大烏龍 同款機車「交換靈魂」笑翻街坊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在繁忙的早晨，早餐店門口往往是趕時間的小戰場，但嘉義某間人氣苜蓿芽早餐店門口日前卻發生了一樁令人啼笑皆非的「機車失蹤案」，最後竟演變成全場大笑的溫馨喜劇。

故事的開端非常平凡。客人A騎著藍色機車抵達，向老闆點了三捲「現做起司玉米捲」後，決定趁空檔騎車去附近買肉粽。隨後，客人B也騎著同款藍色機車現身，點了一捲現成的餐點，付完錢準備瀟灑離去時，一轉身卻整個人愣在原地，發出靈魂咆哮：「啊哇欸歐兜拜咧？！」

現場民眾與老闆面面相覷，正當大家納悶在光天化日之下，車子難道會憑空消失時，原本離去的客人A竟然急匆急忙地騎著車折返。

原來，這兩位客人的機車不僅型號一模一樣，連車色、新舊程度都幾乎難辨雌雄。最關鍵的巧合在於，兩位騎士都大意未拔鑰匙。客人A買完肉粽準備回早餐店時，隨手跨上一台藍色機車就走，完全沒察覺自己騎的竟然是「別人的車」。

直到客人A發現車況、後照鏡角度似乎有些不對勁，才驚覺「騎錯啦！」趕緊快馬加鞭騎回現場。兩人重逢時，從原本的驚慌失措轉為相視大笑，原本緊湊的早晨時光，瞬間被這場意外的「機車交換秀」染上了歡樂的色彩。

目睹全程的早餐店老闆表示，開店這麼久，看過點錯餐的，還真沒看過「騎錯車」的。現場食客也紛紛笑稱，這簡直是機車界的「靈魂交換」。

這場烏龍事件最後在兩位當事人的笑聲中圓滿落幕。老闆也不忘溫馨提醒，雖然台灣治安好、人情味濃，但下車買早餐還是要記得「拔鑰匙」，否則下次可能就不是「換錯車」，而是真的要走回家了。