　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

這機率有多大？同款車都沒拔鑰匙又同點玉米捲　早餐店上演換車記

▲▼ 「欸？我的車咧！」早餐店上演大烏龍 同款機車「交換靈魂」笑翻街坊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「欸？我的車咧！」早餐店上演大烏龍 同款機車「交換靈魂」笑翻街坊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在繁忙的早晨，早餐店門口往往是趕時間的小戰場，但嘉義某間人氣苜蓿芽早餐店門口日前卻發生了一樁令人啼笑皆非的「機車失蹤案」，最後竟演變成全場大笑的溫馨喜劇。

故事的開端非常平凡。客人A騎著藍色機車抵達，向老闆點了三捲「現做起司玉米捲」後，決定趁空檔騎車去附近買肉粽。隨後，客人B也騎著同款藍色機車現身，點了一捲現成的餐點，付完錢準備瀟灑離去時，一轉身卻整個人愣在原地，發出靈魂咆哮：「啊哇欸歐兜拜咧？！」

現場民眾與老闆面面相覷，正當大家納悶在光天化日之下，車子難道會憑空消失時，原本離去的客人A竟然急匆急忙地騎著車折返。

原來，這兩位客人的機車不僅型號一模一樣，連車色、新舊程度都幾乎難辨雌雄。最關鍵的巧合在於，兩位騎士都大意未拔鑰匙。客人A買完肉粽準備回早餐店時，隨手跨上一台藍色機車就走，完全沒察覺自己騎的竟然是「別人的車」。

直到客人A發現車況、後照鏡角度似乎有些不對勁，才驚覺「騎錯啦！」趕緊快馬加鞭騎回現場。兩人重逢時，從原本的驚慌失措轉為相視大笑，原本緊湊的早晨時光，瞬間被這場意外的「機車交換秀」染上了歡樂的色彩。

目睹全程的早餐店老闆表示，開店這麼久，看過點錯餐的，還真沒看過「騎錯車」的。現場食客也紛紛笑稱，這簡直是機車界的「靈魂交換」。

這場烏龍事件最後在兩位當事人的笑聲中圓滿落幕。老闆也不忘溫馨提醒，雖然台灣治安好、人情味濃，但下車買早餐還是要記得「拔鑰匙」，否則下次可能就不是「換錯車」，而是真的要走回家了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 1 3540 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

比中魚更感動的事！　一場海釣化解父子三年沉默冷戰

這機率有多大？同款車都沒拔鑰匙又同點玉米捲　早餐店上演換車記

嘉市飲料店「被爆雇童工」吞負評！真相逆轉全場鼻酸：絕對去支持

關鍵時刻能救命！基隆50防災士完成訓練　打造在地防災網絡

梵蒂岡宗教代表參訪宗博館　開啟跨越信仰靈性對話

從一顆茶葉蛋看見台南精神　所長茶葉蛋辦桌400人齊聚重溫人情味

新北坪頂國小百年校慶　侯友宜：在地特色教育持續深耕

周末人潮爆滿！亞太棒球場「11攤美食」進駐　邊看球邊吃成亮點

2026新北黑白切大賽得主揭曉　侯友宜：傳承臺灣庶民美食

基隆女中102週年校慶　謝國樑勉學子勇敢逐夢

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

「兩岸不是國與國關係」！　張榮恭：否則賴清德可廢海基會陸委會

阿提米絲2號任務完成！　「成功濺落」太空人們回家了

買不到生水餃…三重女大鬧八方雲集亂摔一通　警意外抓獲通緝犯

國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

台中６名高中生衝139看夜景！過彎超速失控撞爛車　4人送醫

比中魚更感動的事！　一場海釣化解父子三年沉默冷戰

這機率有多大？同款車都沒拔鑰匙又同點玉米捲　早餐店上演換車記

嘉市飲料店「被爆雇童工」吞負評！真相逆轉全場鼻酸：絕對去支持

關鍵時刻能救命！基隆50防災士完成訓練　打造在地防災網絡

梵蒂岡宗教代表參訪宗博館　開啟跨越信仰靈性對話

從一顆茶葉蛋看見台南精神　所長茶葉蛋辦桌400人齊聚重溫人情味

新北坪頂國小百年校慶　侯友宜：在地特色教育持續深耕

周末人潮爆滿！亞太棒球場「11攤美食」進駐　邊看球邊吃成亮點

2026新北黑白切大賽得主揭曉　侯友宜：傳承臺灣庶民美食

基隆女中102週年校慶　謝國樑勉學子勇敢逐夢

軍購預算1.25兆卡關　谷立言樂觀：多數民意支持「最終會通過」

5個「約會加分」小細節！結束後的訊息才是好感關鍵

川普突喊美國正「清空」荷莫茲海峽！　點名中日韓沒勇氣

成大男團逆轉摘金　北市大學成軟網最大贏家

劇本寫太像「真實命案」　動畫編劇被警方約談嚇傻：以為要被關

【怎麼可以】布萊恩跟朴星垠合比愛心！球迷狂給哀嚎聲抗議

地方熱門新聞

周末人潮爆滿！亞太棒球場11攤美食進駐

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

同車都沒拔鑰匙　早餐店門口上演換車記

一場海釣化解父子三年沉默冷戰

陳傑憲比完賽看到收費單嚇！台南市回應

從一顆茶葉蛋看見台南精神所長茶葉蛋辦桌400人齊聚重溫人情味

鳳山機器人公園百萬遮陽布吹一陣就沒了挨轟

梵蒂岡宗教代表參訪宗博館　開啟跨越信仰靈性對話

前南投縣長林源朗告別式　許淑華曝最後身影惹鼻酸

基隆50防災士完成訓練　打造在地防災網絡

新北黑白切大賽得主揭曉　侯友宜：傳承臺灣庶民美食

新北坪頂國小百年校慶　侯友宜：在地特色教育持續深耕

桃園市議長邱奕勝母親辭逝　自由拈香迄4/15日

台南火車站前發展關鍵期市府布局已啟動、非空談口號

更多熱門

相關新聞

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

嘉義市一間飲料店近日被爆料雇用童工，在網路上引發極大討論，店家因而遭到撻伐。不過，嘉義市議員顏翎熹（Molly 翎熹）實際到場了解，案件卻發生大逆轉，原來業者是一名單親媽媽、2名女兒為了分擔辛勞，晚間偶爾會到店裡幫忙，真相曝光讓許多網友不禁感到鼻酸。

毒駕載友吃宵夜！嘉義男甩尾落跑遭7警車圍捕

毒駕載友吃宵夜！嘉義男甩尾落跑遭7警車圍捕

小狗只能發出氣音　檢查驚見「聲帶被割了」

小狗只能發出氣音　檢查驚見「聲帶被割了」

子伴9旬母屍體逾1年後棄山區　嘉檢起訴遺棄罪

子伴9旬母屍體逾1年後棄山區　嘉檢起訴遺棄罪

嘉義市房價「又起風？」　新案爆衝單價5字頭網炸了

嘉義市房價「又起風？」　新案爆衝單價5字頭網炸了

關鍵字：

嘉義早餐店機車烏龍趣味新聞拔鑰匙

讀者迴響

熱門新聞

女子全身「連私處也流血」送醫11小時後亡！真相心酸

華視主播打哈欠畫面全播出！電視台發聲致歉

保健品一開…乾燥劑「要馬上拿出來」！藥師示警了

感冒好不了！醫見孩「腳上密集紅點」驚喊快轉診　結局心碎

切棧板砂輪機割破大腿動脈　送醫不治

研究高潮！化學副教授猥褻學生遭解聘

毒駕載友吃宵夜！嘉義男甩尾落跑遭7警車圍捕

「妹子飛日本1城市」又遇一堆台人　內行推：值得去

路易莎龍山店爆倒閉！闆娘欠租跑路

阿兵哥放棄升遷回鄉陪妻綠光罩頂

《我的愛，別渡過那條河》102歲奶奶離世

陸「藍衣女戰神」抗癌剃頭！夫也剃光頭陪化療

沈慶京「微笑離去」爭議　北院發聲

快訊／美伊進行和平談判　伊朗證實

鍾小平再爆陳佩琪加1500萬搶1.6億豪宅

更多

最夯影音

更多
宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人

宣誓就任100天解決新北290問題　黃國昌：事情做不好隨時打包走人
柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

柯文哲判決書揭曉竟與新聞稿有出入！　黃國昌：北院應說明清楚

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

故宮民眾讚鄭麗文是大女主　興奮跟拍「她心裡裝著對祖國情感」

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

北市23歲男「倒臥路中間」遭輾不治！　駕駛過失致死送辦

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

前南投縣長林源朗告別式　更衣喝茶安詳離世！最後身影惹鼻酸

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面