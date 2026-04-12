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親子必看！　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

▲桃園推出全新「FUN遊桃園．玩公園」

▲桃園推出全新公園遊戲場主題網站。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府推出全新「FUN遊桃園．玩公園」公園遊戲場主題網站，整合全市特色遊戲場資訊，打造一站式查詢與互動探索服務，讓親子與遊客無論於行前規劃或到訪公園時，都能輕鬆找到適合的玩法，開啟多元豐富的遊憩體驗，同時落實「全齡友善特色共融」公園政策願景。

市府工務局12日表示，網站以直覺化操作與清晰資訊為設計核心，除詳細介紹113年起陸續開園的7大特色公園外，總計收錄366處公園遊戲場資訊，並建置多元條件篩選機制，透過「尋找遊戲場」功能，讓使用者可依行政區、年齡層及設施類型快速查詢，掌握各地遊戲場特色與空間亮點，提升公園使用的便利性與選擇性。

▲桃園推出全新「FUN遊桃園．玩公園」

▲青埔洽溪公十公園。（圖／市府提供）

另一方面，網站設置「公園自然遊戲」專區，建立多元自然遊戲資料庫，結合草地、樹木等自然元素，鼓勵民眾在公園中進行自主探索與互動體驗，引導孩子在遊戲中認識環境、培養觀察力與創造力，使公園成為親近自然與學習成長的重要場域。

▲桃園推出全新「FUN遊桃園．玩公園」

▲大園華興池公園。（圖／市府提供）

此外，網站整合遊戲場介紹、設施特色及最新活動資訊，並持續更新內容，作為市民掌握公園動態的即時窗口。透過數位平台與實體場域的整合，「FUN遊桃園．玩公園」將成為探索特色遊戲場與自然體驗的重要入口。

另工務局於115年3月發表最新一期公園綠地政策推廣專書《樂桃園 公園無限探索指南》，系統性彙整桃園近年具代表性之公園綠地成果，收錄全市13個行政區共81處公園及特色景點場域，並以生活化方式呈現桃園公園的特色與政策理念；電子書亦已上架於網站「資訊專區」，提供民眾下載瀏覽，成為隨身的城市探索指南。

工務局也邀請市民走進公園、親近自然，透過網站發掘各具特色的遊戲場與多元玩法，無論親子同遊或日常散步，都能開啟屬於自己的公園探索旅程。

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桃園公園遊戲場親子遊共融公園自然遊戲

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