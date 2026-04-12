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臺灣綠工藝年度認證徵選起跑　5/4前報名享早鳥線上課程參加資格

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／資料照片，國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選起跑。（圖／資料照片，國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

為推動臺灣工藝產業發展與價值提升，促進工藝融入日常生活與多元應用場域，國立臺灣工藝研究發展中心今年持續辦「臺灣綠工藝」認證，以「綠活工藝・良品美器」為品牌核心，從工藝製造技術、產品設計、市場經營和通路行銷等視野，結合消費定價、潮流趨勢等推廣策略，遴選兼具實用性與市場潛力的「產品化工藝品」，引領大眾於生活中探索工藝器用之美。

工藝中心陳殿禮主任表示，期盼透過臺灣綠工藝認證匯聚臺灣原創工藝品牌，擴散臺灣製造能量，以兼具實用與美感的臺灣綠工藝器物，為生活注入「漫幸福．活自在」的日常風景，打造工藝生活產業鏈；入選作品將獲該中心多面向的推廣資源挹注，如公開授證典禮與榮譽表彰、作品重新詮釋與轉譯並收錄於年度專輯，藉此提升「品牌形象加值」，同時透過社群媒體行銷宣傳、展售推廣活動參與、市場通路引介合作與線上商務輔導拓展等「行銷資源挹注」管道，協助工藝品牌拓展市場能見度與銷售通路。

工藝中心指出，2026「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證徵選報名自即日起至5月19日(星期二)中午12點止，5月4日前完成報名者，另可獲早鳥線上課程加值限定活動參加資格；凡依法設立並具統一編號之公司、商業或團體立案之工藝廠商，作品於臺灣生產製造並可量產銷售者，皆歡迎參與本年度徵選，亦歡迎各大通路與工藝中心合作推廣「臺灣綠工藝」品牌，攜手以臺灣工藝引領永續生活的日常風景。

「2026臺灣綠工藝認證年度徵選」
報名方式：一律採線上報名，請下載報名簡章，詳閱簡章內容，備妥資料後於開放報名期間進行線上報名。
報名時間：2026年5月19日（二）中午12：00截止。
詳情參閱：https://twc.ntcri.gov.tw/cp.aspx?n=81。

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