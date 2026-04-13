美中央司令部宣布：美東13日上午10時起　封鎖伊朗港口

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗談判破局後，華府正式升高軍事壓力。美國中央司令部（CENTCOM）12日宣布，依據總統川普指示，美軍將於美東時間4月13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，引發中東局勢急遽升溫。

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



川普下令美海軍行動

川普表示，伊朗在核計畫關鍵問題上拒絕讓步，因此下令美國海軍展開行動，包括封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、攔截在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗部署於海峽中的水雷。他強調，「任何對我們或對和平船隻開火的伊朗人，都會被炸得粉身碎骨」。



封鎖不分國籍 船隻進出伊朗港口全納入

中央司令部指出，此次封鎖將適用於所有進出伊朗港口的船隻，不分國籍，包括位於阿拉伯灣與阿曼灣的伊朗港口。不過，對於僅通過荷莫茲海峽、往返非伊朗港口的船舶，美軍不會干預其航行自由。美方也表示，封鎖啟動前將透過「航海通告」提供商業船舶相關指引，並建議船員與美國海軍保持聯繫。

對此，伊朗強烈反彈。伊朗國營媒體引述海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）表示，美國威脅實施海上封鎖「極為荒唐可笑」，並稱伊朗正全面監控區域內美軍動態。

伊斯蘭革命衛隊稱：全面掌握海峽

同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）宣稱，已全面掌控荷莫茲海峽，並警告任何誤判行動都將讓敵人陷入「致命漩渦」。