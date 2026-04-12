台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

▲台中市於地方衛生考評中奪冠，締造五連霸紀錄。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市公共衛生治理再創佳績，台中市政府衛生局在衛生福利部舉辦的衛政及社政首長聯繫會議中，榮獲「114年度地方衛生機關業務考評」綜合獎第一組第1名，不僅總分居全國之冠，更締造連續5年蟬聯六都第一的紀錄，展現地方衛生體系長期深耕的成果。

會中由局長曾梓展代表受獎，面對中央10大項業務考評，台中市在醫政、長期照顧、照護服務、口腔健康、中醫藥、食品藥物、防疫與保健等8大核心項目中皆拿下六都第一，整體表現亮眼，反映出跨領域整合與政策推動的穩定度與執行力。

曾梓展表示，這項榮耀來自全體衛生團隊的長期努力，也感謝市民對健康政策的支持與配合。他指出，市府將持續以「幸福城市、台灣共榮」為施政主軸，朝向智慧化、健康化與宜居化發展，打造更完善的公共衛生環境，讓市民在日常生活中感受到健康服務的溫度與便利。

衛生局進一步說明，近年以「全齡守護」為核心理念，建構涵蓋各生命階段的健康照護網絡。從母嬰照護出發，延伸至幼兒園入園篩檢與兒少身心支持，為成長階段提供穩定基礎；成人族群則透過預防保健與癌症篩檢機制，強化早期發現與治療；針對高齡社會需求，持續布建長照服務與失智友善環境，讓長者在熟悉社區中安心生活。

同時，在食品與藥事安全方面，衛生局推動智慧食安管理系統，提供即時且正確的資訊來源，並強化藥事服務網絡，從源頭到使用端層層把關，守護市民用藥安全。整體策略從「搖籃到搖椅」串聯各項健康服務，逐步形塑完整且韌性的健康照護體系。

台中市政府表示，未來將持續深化公共衛生政策與智慧醫療應用，讓城市在快速變動的環境中維持健康韌性，朝向兼具生活品質與健康保障的典範城市邁進。