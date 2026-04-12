基隆「闔家歡健康篩檢」開跑　謝國樑關心力推在地健康網

▲基隆社區健康篩檢啟動，謝國樑與民互動打造健康守護網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市推動健康守護再升級！為提升市民健康意識，基隆市衛生局今（12日）於安樂區五福里民活動中心舉辦2026年度首場「社區闔家歡健康篩檢」，吸引363位市民攜家帶眷踴躍參與，展現對健康議題的高度重視。市長謝國樑也親自到場關心，慰勉醫護與志工辛勞，並與市民親切互動，現場氣氛溫馨熱絡。

謝國樑表示，健康是幸福生活的基石，透過定期健康篩檢，可及早掌握身體狀況、降低疾病風險。市府持續推動「社區到點服務」，將健康資源送入社區，讓市民在熟悉環境中即可完成檢查，不僅便利也更安心，讓健康守護融入日常生活。

本年度「社區闔家歡健康篩檢」整合多元服務，除提供血液與生化檢查、B、C型肝炎篩檢、胸部X光及多項癌症篩檢外，也結合長者整合式功能評估（ICOPE），提供一站式健康檢查。今年更持續導入AI人工智慧技術，透過胸部X光影像分析骨質密度與骨折風險，提升篩檢的精準度與效率，協助市民更全面掌握健康狀況。

基隆市衛生局長張賢政指出，「社區闔家歡健康篩檢」除深入各行政區辦理，也結合醫療院所提供到院篩檢服務，擴大整體量能，預估全年可服務約1萬4千名市民。他也呼籲年滿30歲以上民眾踴躍參與，善用免費健康檢查資源，為自己與家人健康把關。民眾如欲查詢各場次篩檢資訊及報名方式，可至「基隆市衛生局」官網或臉書粉專查詢，或洽各區衛生所及撥打服務專線（02-24230181分機1609），掌握最新健康服務資訊。