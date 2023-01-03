5度低溫！北一女參加美國玫瑰花車遊行　沿途民眾喊「台灣加油」

記者楊惠琪／台北報導

頂著5度低溫，代表台灣參加美國玫瑰花車大遊行的北一樂儀旗隊，今（3日）展開長達2小時、9公里的步行演出，集結了儀隊精準操槍、旗隊曼妙舞姿、樂隊澎湃樂聲與多變隊形，這支來自台灣高中校園百人大軍的精彩演出，贏得現場觀眾讚嘆與熱烈掌聲，沿途不時有民眾高喊「台灣加油」、「北一女加油」！

▲暌違18年，北一女樂儀旗隊再度參加美國玫瑰花車大遊行。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

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暌違18年，北一女樂儀旗隊今天再度站上美國羅拉多大道（Colorado Boulevard），參加加州玫瑰花車大遊行的年度盛事，共有76個團體參與演出，而北一女不但是少數的6支國際隊伍之一，也是唯一獲邀的國際學生團體。

「歡迎來自台灣的北一女中！」甜美的笑容、精準的動作、高水準的吹奏，樂儀旗默契十足的搭配表演，北一女樂儀旗隊一出場就獲得熱烈掌聲。北一女校長陳智源率領隨行的家長團，在觀眾席上揮舞著國旗，為表演學生搖旗吶喊，看到孩子在國際舞台上為國爭光，不少家長感動得眼眶泛淚，而美國當地僑胞、校友學姊更是拍紅了手，沿途不斷有民眾高喊「台灣加油」、「北一女加油」。





▲暌違18年，北一女樂儀旗隊再度參加美國玫瑰花車大遊行。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

北一女秘書吳銘祥表示，今天遊行一早就集合出發，表演學生凌晨3點多就起床梳化著裝，清晨5度低溫更是一大考驗，但127名學生肩負國人的期待，以及要讓全世界看到台灣的使命，堅持以最美姿態、最佳狀態，順利完成今天的遊行，結束後在場邊接受國外媒體採訪，可以看出學生完成演出任務後的驕傲與成就感。

結束今天的玫瑰花車大遊行後，北一女樂儀旗隊明天（4日）將前往美國迪士尼樂園參與遊行表演，預計1月6日清晨返國。





▲沿途有民眾高舉國旗為北一女樂儀旗隊搖旗吶喊。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）