國二女兒半夜房間有聲音　媽開門一看...竟在幫陌生男「吹樂器」

▲14歲少女交友軟體認識成年男子，沒想到卻帶回房幫吹簫。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一名14歲的少女透過交友軟體認識了一名男子，兩人出遊後趁著半夜，少女讓男子進到家中房間，甚至兩人發生性關係，少女對男子進行口交性行為，被聽到女兒房間有聲響的媽媽開門撞見，立刻報警並提告對方。

根據判決書指出，南投縣一名14歲少女透過交友軟體，認識了一名男子，對方知道她是未成年少女後仍繼續交往，最後在出遊後趁著深夜騎車到少女家，進房後兩人跨越友誼的界線，少女開始幫男子口交，但此時少女母親聽見女兒房間半夜發出怪聲，因此開門查看，就撞見了女兒正在幫男子吹簫的狀況。

男子事後坦承一切犯行，並從少女的證詞，以及路口監視器畫面和2人對話紀錄，檢察官依法將男子起訴，南投地院考量男子正值年輕氣盛之年紀，對男女性關係充滿好奇，以及考量其犯罪之動機及目的，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判處6月有期徒刑。全案仍可上訴。

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