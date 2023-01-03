他問台灣交通為何慘「新聞每天有車禍」　眾人點名3大根本原因

▲台灣交通慘「新聞每天有車禍」，眾人點名3大根本原因。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣交通事故每年約3千人死亡，糟糕的交通不但登上美國論壇《Reddit》「都市地獄版」，甚至被CNN認證「行人地獄」。一名網友表示，在台灣三不五時就會看到小車禍，幾乎每天都有死亡車禍的新聞，讓他好奇「台灣交通那麼慘的根本原因是什麼」。貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他日本居住，幾乎從來都沒看過交通事故的場合，但以前在台灣的時候，隔三差五就可以看到一個小車禍，還每天都有死亡車禍的新聞，「那麼問題來了，台灣交通那麼慘的根本原因是什麼，是道路設計不良，還是法規、人民素質？」

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▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，網友紛紛舉出台灣交通的根本原因，大致上可以分成三種，包含「人民素質差、不願遵守交通規則」、「道路設計不良」、「駕照太好考，違規無成本」等。

有人說，「人民素質，一堆違停，檢舉還被嗆魔人」、「不強制取締，一堆人不遵守交通規則」、「走在人行道，還會被機車叭」、「道路設計是最大原因」、「真的爛到沒救了，是要問幾次」、「公民素質低，法律問題是刑罰太輕」、「一堆沒品的用路人、交通處罰太輕」。

還有人說，「台灣人水準超差，又自以為有水準」、「道路與號誌設計不良，開車沒禮讓觀念」、「文化素質問題，大家都愛便宜行事」、「人民素質差到可怕」、「上述都有，交通問題怎麼可能只有一個因素造成」、「罰太輕啊，主張過失頂多2年，和解還可以緩刑」。