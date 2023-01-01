　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國兆彩新年第一期頭獎「衝破240億」！連22槓龜　史上只出現3次

▲▼美國Mega Millions樂透彩再槓，獎金上看16億美元。（圖／路透）

▲美國兆彩新年第一期頭獎獎金「衝破240億」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國樂透彩券兆彩（Mega Millions）2022年12月30日開出該年最後一期獎號，可惜最終無人中獎，連續22期槓龜，讓高額獎金繼續累積。兆彩表示，2023年第一期頭獎獎金預估將高達7.85億美元（約新台幣240.7億元）。

兆彩1日在官網宣布，由於2022年最後一期開出的6個獎號無人中獎，2023年第一期（1月3日開獎）獎金預估將達到7.85億美元。

兆彩透露，頭獎金額超7億美元，兆彩史上只出現過3次，且3次金額都繼續累積到超過10億美元（約新台幣306.6億元）才送出。

兆彩2022年12月30日開出地獎號分別為1、3、6、44、51，兆彩金球號7。兆彩玩法是，玩家必須在第一區70個號碼中選出5個，第二區兆彩金球25個號碼中選出1個，6個號碼全中才能抱走頭獎，中獎機率為3.026億分之1。

特別的是，兆彩的中獎者可以選擇分期領取獎金或一次性領取，依本次7.85億美元為例子，中獎者若選擇分期領取，可以未來的29年中陸續領走7.85億美元，但若選擇一次性領取，金額就會減少為3.95億美元（約新台幣121.1億元）。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台北信義商圈「Neo 19」宣布熄燈！　經營20年正式告別
蔡英文擱置普發現金　英系立委嘆：請體恤基層的生活壓力
睡前「1動作」被窩暖爆！　她激推4招：離不開棉被了
驚悚影片曝！台南自撞2死　4人「噴飛車外」撞成一團廢鐵
出遊被嫌「太晚起床」　她暴怒勒死老公
紅線違停新境界！放三角錐「掀引擎蓋」裝故障　他悠閒滑手機
朱芯儀姑姑乳癌過世！　臨終前交代：要好好活下去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國兆彩新年第一期頭獎「衝破240億」！連22槓龜　史上只出現3次

日男高速自撞電線桿！「連根拔起」釀禍　780戶同時大停電

烏干達跨年踩踏至少9死　主持人嗨邀「戶外看煙火」數百人推擠失控

變色龍「30秒狂切換4色」太驚人！　萌爬吸管柱影片曝光

日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

度過最後一個聖誕節　西班牙50年玩具醫院宣布停業

台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

紐約跨年爆持刀襲警！菜鳥警第1天上班「頭部被刺傷」多人受害

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

《災後調查日誌》一輩子的痛QQ　金來沅無視求救…她慘遇變態受虐

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

徐懷鈺台中跨年「中空水鑽衣」辣翻　《妙妙妙》《分飛》4經典掀回憶殺

美國兆彩新年第一期頭獎「衝破240億」！連22槓龜　史上只出現3次

日男高速自撞電線桿！「連根拔起」釀禍　780戶同時大停電

烏干達跨年踩踏至少9死　主持人嗨邀「戶外看煙火」數百人推擠失控

變色龍「30秒狂切換4色」太驚人！　萌爬吸管柱影片曝光

日本駐烏攝影記者「遭飛彈炸傷」！　流血被攙扶上擔架畫面曝

度過最後一個聖誕節　西班牙50年玩具醫院宣布停業

台灣泰國分不清？　CNN轉播101跨年煙火「地點變曼谷」畫面瘋傳

中國疫情嚴峻程度難測　紐時：如大型科學猜謎

魔王變種「XBB.1.5」襲美國！病例破40%　因1關鍵變異成主流毒株

紐約跨年爆持刀襲警！菜鳥警第1天上班「頭部被刺傷」多人受害

「上班不要看」正妹員工結婚了！　低調交往同事2年…網：我沒了

《全明星4》黃隊落敗「郭泓志發聲」！　壯壯敖犬全哭了：隊魂不滅

台北信義商圈「Neo 19」經營20年熄燈　2023元旦正式告別

LG開發「隱形汽車音響喇叭」厚度僅2.5mm！實現3D沉浸式聲音體驗

最近容易暈眩又焦慮？營養師：你需要排毒淨化，公開一日蔬果菜單

蔡依林才掏心公開擇偶條件　突反悔：千萬不要相信我！

台灣人「1基因缺陷」最不適合喝酒！4原因越喝越痛苦

台南轎車自撞2死驚悚影片曝　4人「噴飛車外」撞成一團廢鐵

美國兆彩新年第一期頭獎「衝破240億」！連22槓龜　史上只出現3次

蔡英文喊「錢要花在刀口上」　何欣純：過好年要發現金啦

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

國際熱門新聞

旅行被嫌「太晚起床」　人妻勒死老公

女兒遭性侵勒死　媽出庭斃了戀童魔

日本實施陸客「入境普篩」！首日就爆90例陽性

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

5寶媽遭集體性侵肢解　多男洩慾後淪碎屍

女星被下降頭20年！口吐鐵釘、私處流血

魔王變種「XBB.1.5」襲美！病例破40%

CNN轉播101跨年煙火「字幕變曼谷」

摩洛哥宣布：禁止所有中國遊客入境

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

5身體部位一堆人沒洗乾淨！

空中大亂！菲律賓民航局火速致歉

2023首周將爆重大災難！日網：一定會發生

直擊幽靈船！艙內一片詭譎死寂

更多熱門

相關新聞

《華燈》槓龜「是過譽了？」　網點敗筆：正常

《華燈》槓龜「是過譽了？」　網點敗筆：正常

第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮22日風光落幕，其中讓不少人震驚的是，入圍11項的《華燈初上》竟然全部槓龜，掀起許多討論。一名網友就說，這次金鐘獎得獎狀況，各大戲劇幾乎都有拿到獎項，對比起來《華燈》的狀況就有點慘，好奇「是不是有點過譽了？」文章曝光後，不少人點出2大問題。

大樂透連4槓！下期上看2.6億元

大樂透連4槓！下期上看2.6億元

爽贏117億元！幸運兒彩券6碼全中獨享頭獎

爽贏117億元！幸運兒彩券6碼全中獨享頭獎

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

都沒中！苦主7張加碼券全槓龜：我是邊緣人

都沒中！苦主7張加碼券全槓龜：我是邊緣人

關鍵字：

槓龜兆彩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首曝光

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

李鍾碩認愛後首發聲！「暗戀IU整整10年」

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

資深男星元旦驚傳辭世享壽84歲　同劇女星悲痛

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

TANK跨年上台前「心臟突發病」取消演出！

本土劇女星「升級到4期癌友」

Super Junior神童爆熱戀！「女方身份曝光」

年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

更多

最夯影音

更多
「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面