桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

▲壯碩男酒後醉坐5樓遮雨棚透氣，警消備妥氣墊以防萬一。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名40多歲壯碩男子酒後情緒失控，爬出住家5樓陽台攀在遮陽棚上大聲喊叫，員警獲報立即趕抵封鎖周邊道路並通報消防人員到場協助，同時舖上氣墊以防萬一，期間有民眾以手機拍攝，讓男子受到刺激情緒一度失控，員警立即予以制止。後經警消人員、家屬勸說安撫，男子回復清醒，警消合力將他拉回屋內，狀況順利解除，參與救援的女警張婷云在事後持續關心，見男子已走出陰霾也感到欣慰。

▲▼家屬及警消合力合力將他勸回到屋內。（圖／桃園警分局提供）

前晚21時許，桃園警察分局青溪派出所接獲民眾報案，指稱有名身材魁梧男子身著短衣坐在桃園區春日路某公寓5樓遮雨棚上十分危險，警員陳彥凱及張亭云火速趕往救援。員警抵達現場立即封鎖周邊道路，並通報消防人員到場救護，並舖上氣墊以防萬一，員警會同家屬進入屋內查看，男子表示，近日生活不順遂，心情很差乃飲酒買醉，由5樓房間爬出坐在遮雨棚上想「透透氣」抒發心情。

▲女警對酒醉壯碩男作後續關切。（圖／桃園警分局提供）

壯碩男原本情緒逐減緩和，卻發現有路人以手機拍攝，男子友人因苦勸不聽也對男子發言刺激，引致男子情緒失控，員警立即制止民眾拍攝並予以勸離，同時請男子友人先迴避，使男子情緒回復平靜，最後在家屬及警消人員的勸導協助下，合力將他勸回到屋內，經送醫檢查並無大礙，後續交由家屬照顧。

到現場處理的青溪派出所女警張亭云，今年1月份才剛到職，實際從警尚未滿一年，第一次面臨到這樣的狀況，她在事後也持續關心該男子的後續，得知他目前身心及工作狀況都很不錯，感到很欣慰。

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