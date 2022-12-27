忘記有曖昧對象！他酒醉誤「答應跟別人交往」　眾人勸1招挽回

▲一名網友在生日派對上，不小心答應別人交往要求。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

網搜小組／閔文昱報導

喝酒要依自己的能力適可而止，否則不僅傷身還可能會酒醉誤事。一名網友表示，他原本有一名已經快要在一起的曖昧對象，不料近日自己在生日party上不勝酒力，意外答應了和別人在一起，事後清醒時才發現收不了尾，讓他相當苦惱，直問「喝醉了怎麼辦？」貼文一出，引發關注。

一名網友在匿名公設以「喝醉了怎麼辦」為題發文表示，他有個對他很好的曖昧對象，2人已經快要升格為情侶，不料他最近在一場生日party上，因酒醉不小心答應了其他人的告白，意外有了另一半，事後朋友將此事傳開，但他卻因當天斷片一點記憶都沒有，這才發現這場「烏龍愛情」無法收尾，於是上網求問網友應該如何是好？

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▲原PO清醒後相當後悔。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛痛批「活該，這種人毫無責任感，完全無法對自己跟別人負責，請自嚐苦果」、「希望那個談及交往的可以看清，酒品如此差的人，要是多喝幾次突然跟別人公證的事都有了」、「想試了車不承認？」、「通常真的喝醉是睡覺」、「都說喝酒誤事還那麼愛喝，怪誰？好感度瞬間-50 ，好好去解釋吧」。

另外，也有網友認真建議，「只有說沒做什麼的話，還有機會回頭找原本的對象，就看你捨得讓哪位傷心囉」、「跨年再喝醉一次，可分可追，愛怎麼搞就怎麼搞，絕對可以收尾」、「很簡單，再喝醉一次」、「說我醉了以為他是你，就答應了」、「再喝醉一次，然後就自然分手了」、「呃反正之後都會分手，有差嗎？」

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