年終兩樣情！長榮航勤僅1個月「怒不出勤」　航班大亂「16班延誤」

▲長榮航勤不滿年終僅1個月且長期人力不足，元旦傳出超過上百人請假，出勤人力僅有5成，航班出現延誤。（資料圖／長榮）

記者李姿慧／台北報導

長榮海運發出45個月以上的年終獎金，長榮航空也有3個月，不過負責貨物裝卸和行李搬運等作業的長榮航勤年終卻僅有1個月，加上長期人力不足，讓長榮航勤員工元旦「自發性依法休假不加班」，僅5成員工出勤，昨晚返台貨機無人力下貨，受行李作業影響，今出境班機皆出現0.5到2小時延誤，迄今逾16班誤點。

長榮海運豪發45個月以上年終，長榮航空也較去年疫情好，可拿到3個月年終，負責貨物裝卸、旅客行李搬運、客艙和航機清潔等工作的長榮航勤去年受疫情影響，年終僅1萬元，今年雖發出1個月年終，且明年加薪2千元，但因遠低長榮集團其他公司，加上長期人力不足，一人得負責裝卸300件20公斤行李，還要身兼推輪椅等工作，加上爭取無效，長榮航勤員工元旦自發性依法休假不加班，從昨天到今天傳出嚴重人力不足，影響貨運和客機航班。

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知情人士表示，從昨天9點航班抵達後到今天凌晨，完全沒有人力可以作業，最後調度機場各課支援10人，幫忙把行李從行李櫃卸下到行李轉盤上，航勤裝卸課請假破百人，行李服務課也是10到20人在請假，出境航班行李裝櫃人力不足，裝櫃送到機邊，同樣面臨打櫃人力不夠，導致今天所有出境航班全部延誤，入境航班最後一件行李送上轉盤也是航班抵達後2個小時，貨機則是從上午延誤到晚上，晚上的延誤到隔天清晨。

據悉，長榮航空航班因長榮航勤員工出勤僅有5成，導致行李運送延遲，今(1/1)上午航班大亂，截至上午9時，已經有16班客機和貨機延遲約1到2小時。長榮航空已緊急調派支援人力約20到30人因應，對內宣布對願意出勤人員加點4次獎勵。

對此，長榮航勤表示，近日因部分員工臨時請假，致使航班作業人力較為吃緊，長榮航空今(1)日上午由台北出發之航班多有延誤之情況，抵達之航班行李提領作業亦較為緩慢。

長榮航勤指出，目前已緊急協商其他地勤公司或由人力派遣公司協助支援，並調整以客機為優先作業之裝卸載順序因應，目前延誤狀況已逐漸舒緩，對於造成旅客的不便，長榮航勤深感歉意。