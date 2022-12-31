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社會 社會焦點 保障人權

H5N1禽流感入侵彰化蛋雞、肉鴨場！4萬2888隻雞鴨慘遭撲殺

記者唐詠絮、陳韻如／彰化報導

禽流感來勢洶洶！彰化縣26日及27日各接獲竹塘鄉蛋雞場主動通報，其場內雞隻有異常死亡情形，經檢驗後，確定該兩場雞隻分別感染新型H5N1及H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員分別於29日及今（31）日完成該2場蛋雞場雞隻撲殺清場及消毒工作，合計撲殺3萬3886隻蛋雞。另大城鄉及芳苑鄉各1場肉鴨場也確診H5N2和H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員也已於30日完成該2場肉鴨場撲殺清場，共計撲殺9002隻肉鴨。

▲▼ 禽流感 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲禽流感入侵，彰化4間蛋雞、肉鴨場完成撲殺 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

動物防疫所表示，12月中旬至今彰化縣共發生7場H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒疫情，提醒縣內養禽場應持續加強檢視並落實場內各項生物安全措施，加強場區消毒工作，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。

▲▼ 禽流感 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 禽流感 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，場內並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

動物防疫所說明，近期全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家(韓國與日本)近期持續發生H5N1亞型高病原家禽流行性感冒疫情，國內禽場自11月下旬亦陸續發生H5N1亞型高病原性禽流感疫情，臺灣目前進入候(野)鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將新興禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

彰化縣政府再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

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