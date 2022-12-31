出發前先看！4大超商備戰跨年　門市拆門、行動餐車開進信義區

▲7-11 OPEN!行動購物車首度開進信義區。（圖／業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今天就要向2022說再見了！疫情解封後的第1個跨年，加上開放海外旅客入境，預計全台每個跨年點都將擠滿人潮，對此，4大超商也準備好了，特別是台北市跨年一級戰區信義區周邊超商，除了最多增加10倍貨量及人力之外，還將拆門方便快速進出，更規劃行動購物車，陪伴民眾跨年。

●7-11

7-11今年於信義商圈門市備貨超過5倍、動員超過8倍人力，更首度把「OPEN!行動購物車」開進信義區，其中，全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」陳列空間增加2.5倍，提供超過百款商品，包括CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，宛如行動式的小型門市，滿足各種需求。

除外，「OPEN!行動購物車2.0」與「OPEN!行動購物車」也特別販售限量熱門飲品，像是近期才開賣的「GODIVA喜馬拉雅粉紅鹽熱巧克力」，隨杯附贈迷你造型杯塞，以及「精品微醺酒香拿鐵組合」，含軒尼詩V.S.O.P迷你酒（50ml）1瓶與CITY PRIMA熱精品拿鐵1杯。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

●全家



全家今年於信義區松壽路「建鑫店」動員超過5倍人力，店舖也增設至14台收銀機，並於門市外設置行動門市，販售熟食商品包括熱狗、鼎王麻辣蛋、現烤點心，方便民眾隨買隨吃；而針對咖啡部分，也特意在門市外增設4台咖啡機，滿足熱飲需求。除外，也買得到各式啤酒，像是暖暖包、飲用水也備貨5倍箱數。

▲全家行動門市買得到現烤點心。（示意圖／記者蕭筠攝）

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●OK mart



OK mart今年於北市一級戰區信義商圈的門市，加碼備貨5成，像是茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等都是熱門品項，同步也會出動OK move行動超商駐點，並於現場販售現煮咖啡、蛋塔，滿足需求。

▲OK mart今年也出動OK move行動超商駐點信義區。（圖／業者提供）

●萊爾富



萊爾富今年於信義區周邊門市人力、商品增加10倍備貨量，更因應跨年人潮調整門市的動線與商品陳列，於尖峰時段安排專人引導，屆時將能縮短門市結帳時間及補貨速度；而鄰近台北市政府的「北市信彩店」也將在今（31）日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃與冰箱門，方便民眾快速進出門市購買。

▲萊爾富北市信彩店12月31日上午10點要拆門。（圖／業者提供）