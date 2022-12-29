花蓮第二波當選無效之訴名單曝　檢：不排除有第三波

▲花蓮地檢署繼日前選舉行賄當選7人，提起當選無效之訴，29日再提第二波7人當選無效。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地檢署繼日前對7名行賄的當選人提起當選無效之訴，29日再提第二波7人當選無效，包括鄉鎮市長、民代、村里長及縣議員，其中2人為國民黨籍，其餘5人無黨籍，並表示後續不排除還有第三波起訴名單。

地檢署表示，針對候選人（或其家屬、支持者）涉犯投票行賄、妨害投票等罪嫌者，業於選後經檢察官陸續提起公訴或為緩起訴處分，除先前已於12月2日首先針對7名當選人提起當選無效之訴外，再於近日對另7名當選人提起當選無效之訴，

此波檢方提起當選無效之訴當選人，分別為：花蓮縣卓溪鄉第二選舉區張姓鄉民代表當選人、花蓮縣第三選舉區林姓縣議員當選人、花蓮縣卓溪鄉田姓鄉長當選人、花蓮縣萬榮鄉明利村謝姓村長當選人、花蓮縣瑞穗鄉鶴岡村羅姓村長當選人、花蓮縣富里鄉吳江村葉姓村長當選人、花蓮縣玉里鎮龔姓鎮長當選人。

檢方表示，今年選舉查獲超過30件賄選案件，目前起訴30件、約52人；6件幽靈人口案中，起訴2件、7人，緩起訴4件、16人。針對縣內當選人提無效之訴，目前累計14人，後續不排除還有下一波起訴名單。

