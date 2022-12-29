2024六巨頭信任度曝光　國民黨拿走第一名跟最後一名

▲誰將參戰2024總統大選備受各界關注。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》公布最新民調，針對民眾對可能參加2024年大選或具有指標性的政治人物信任度，第一名為國民黨的新北市長侯友宜，拿到信任指數70.5點，遠遠領先第二名民進黨的副總統賴清德的59.7點，而最後一名則為國民黨主席朱立倫，只拿到35.9點。

根據《美麗島電子報》本次調查信任指數，第一為侯友宜，比2022年10月增加4.0點達70.5點。今年6月爆發恩恩事件的衝擊影響力已大致褪去。

經交叉分析得見各群民眾信任新北市長侯友宜的明顯高於不信任，尤其新北市與桃竹苗、或40至59歲、或專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群超過8成信任侯友宜。另值得注意的是泛綠民眾有59.4%信任侯友宜、35.4%不信任。

第二名則為賴清德59.7點，而泛藍民眾不信任副總統賴清德的多於信任，其餘各群民眾明顯傾向信任賴清德。另值得注意的是，信任總統蔡英文的民眾86.2%信任賴清德，不信任蔡英文的民眾41.3%信任賴清德。

第三名為前副總統陳建仁，達57.1點，其中，只有民眾黨支持者與泛藍民眾不信任前副總統陳建仁的多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯傾向信任陳建仁。

第四名前台北市長柯文哲，達44.7點，大致上學歷愈低的民眾愈不信任柯文哲，至於中立民眾有45.5%信任柯文哲、39.7%不信任，可見中立民眾本月對柯文哲的信任評價略顯分歧。

第五名是蔡英文，達41.3點；第六名為朱立倫達35.9點，雖然是因九合一選舉國民黨在14個縣市勝選連帶推升黨主席聲望，但仍明顯低於民眾本月對國民黨的印象評價（39.7%好感、46.3%反感）。

該民調由《美麗島電子報》於12月21日至12月22日由戴立安規畫，委託畢肯市場研究公司執行電訪，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。