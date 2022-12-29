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普丁變《魔戒》大反派索倫　送盟國8枚金戒「巧合」遭嘲諷

▲▼俄國總統普丁與獨立國協8國元首召開峰會。（圖／路透）

▲普丁送8枚金戒給獨立國協8國元首，自己則有第9枚金戒。（圖／路透）

文／中央社莫斯科28日綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最近送給前蘇聯國家領袖8枚金戒，但批評者將他比為魔戒三部曲中渴望權力的魔君索倫（Sauron）。

法新社報導，普丁在26及27日於俄國聖彼得堡（Saint Petersburg）舉行的峰會上，贈送獨立國協（Commonwealth of Independent States，俄羅斯及前蘇聯國家組成的聯盟）8國領袖每人1枚金戒。

普丁則將第9枚金戒留給自己，這些金戒上鑲有獨立國協的象徵，並且刻上「俄羅斯」及「2023年新年快樂」字樣。

巧合的是，在英國知名作家托爾金（J.R.R. Tolkien）的經典小說魔戒（The Lord of the Rings）中，索倫也給了人類9枚戒指以奴役他們，並使其屈從於他的意志。

自普丁今年2月派兵進攻烏克蘭以來，烏國當局經常將俄羅斯比為索倫的領地魔多（Mordor），並將俄軍比為索倫的士兵半獸人（Orc）。

對此，俄國知名政治科學家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）在加密通訊軟體Telegram寫道：「這當然是故意這麼做的。」

俄羅斯政治評論家拉特尼娜（Yulia Latynina）則稱這些戒指是「無能為力之戒」，顯然是意指普丁因為入侵烏克蘭而日益遭到國際孤立。

拉特尼娜戲稱，每位戴上這些戒指的統治者，都會使自己國家變成狂人統治的國度，她認為普丁將會獨自一人戴上戒指，而且不會戴太久。

烏克蘭議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）則寫道：「普丁已對扮演21世紀希特勒感到厭倦，已決定扮演魔戒之主。」

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