iPhone 14 Plus賣不好　外媒曝明年新機「mini」將回歸

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

今年9月，蘋果發布四款全新的iPhone 14系列，前兩代表現不佳的mini版本消失，新增一款大螢幕的iPhone 14 Plus機型。但這款手機也沒有引起銷售熱潮，根據外媒最新的報導，明年「mini」可能回歸，蘋果將採用「機海戰略」。

蘋果認為小螢幕表現不佳，就換上了大螢幕版本，結果沒想到iPhone 14 Plus的表現更差，還不如小螢幕。目前全球有不少用戶呼籲蘋果在iPhone 15系列帶回小螢幕機型，畢竟大螢幕用戶還有Pro Max可選。

不過，外媒PhoneArena最新報導顯示，蘋果明年將重新帶回mini機型，推出iPhone 15 mini，與此同時今年的四款機型繼續保留延續，首次實現五款機型同發，開始機海戰術。

此舉也將拉低iPhone 15的入手價格，預計售價為 iPhone 15 mini（5.4吋，699美元）、iPhone 15（6.1吋，799美元）、iPhone 15 Plus（6.7吋，899美元）、iPhone 15 Pro（6.1吋，999美元）、iPhone 15 Ultra（6.7吋，1199美元以上）