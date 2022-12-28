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揪洗鴛鴦浴被拒絕！男友見這幕嫌「很噁心」　妹子心碎：很不尊重

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO揪男友洗鴛鴦浴。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

許多情侶都有屬於彼此的情趣。一名女網友透露，和男友平時都會一起洗澡，但某次她生理期時卻被拒絕，對方還露出嫌惡表情，說「我覺得很噁心」，讓她十分心碎，覺得對方很不尊重自己。文章曝光後掀起討論，但多數人都力挺男友的立場。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友有洗鴛鴦浴的習慣，近日到對方家中，她一如往常詢問要不要一起洗澡，結果男友卻回「我們要分開洗嗎？還是妳背對我洗？」並一臉嫌惡地說「因為我真的沒辦法接受經血，真的不行，我覺得很噁心」。她聽到後既錯愕又難過，覺得自己不被尊重，但男友也一副委屈模樣，她不禁氣炸表示「我就問號，現在是誰不尊重誰，還鬧脾氣欸」。

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原PO也說，雖然可以尊重男友不喜歡經血，但自己沒有故意讓對方看到，也沒有亂丟衛生棉，若是在生理期時去找對方，也都會帶著防水毯，很擔心會沾染到床單。未料她現在找男友洗鴛鴦浴，卻被嫌棄經血噁心，「都幾歲的人了，怎麼還會不能理解經血？覺得噁心？請問是我脾氣太差嗎？還是他講話很白目？」

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友嫌經血噁心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

許多人看到後紛紛表示，「沒看到血就直接吐或暈倒很客氣了，只是覺得噁心還好啦」、「經血噁不噁是每個人的想法，妳不能控制吧？他就覺得很噁也很老實跟妳講、沒在騙妳，就像妳真的很討厭吃什麼，妳年紀大就會喜歡嗎？不喜歡就不喜歡，跟年紀什麼鬼關係」、「不一起洗又如何？男友表達了不適，不是每個人都能接受別人的血」、「就互相尊重吧，他不喜歡妳就自己洗，真的沒什麼好過不去的，每個人都有不同標準」。

不少女網友也跳出來說，「身為女生，之前出遊的時候都會和我媽一起洗澡，但我也不能接受她的血唷～而她也不能接受我的血，所以我們就會分開洗了，她也有說過因為很噁心，但我聽完是不會覺得怎樣啦，我也覺得很噁心」、「月經來一起洗澡，我也會覺得碰到別人的血有點怪怪的」、「身為女生我也覺得很噁心」、「那就分開洗啊，我是女生我自己也不喜歡經血的味道」、「要是我閨蜜月經來逼我跟她洗澡，我也會覺得超噁心」。

但也有人幫忙緩頰，指出「就是男生白目，沒辦法接受經血當然沒問題，明明可以說其他理由卻用最糟的方式，虧妳還處處替他想」、「他說話真的太直接了，當下妳的反應感覺受傷是合理的」、「他理不理解和他覺得噁心是兩回事，他可以覺得噁心沒問題啊，他錯就錯在講話太直」、「直接說女生月經噁心，誰聽了會覺得舒服啊，可以表達不喜歡或討厭，也不需要用到噁心這個詞啊」。

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洗澡鴛鴦浴生理期經血

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