春節後2階段發萬元振興券？行政院深夜回應：純屬臆測「無確定方案」

記者陳家祥／台北報導

今年國家總稅收預估將超徵4500億，各界開始喊話「還稅於民」，甚至還傳出全民普發1萬元、春節後2階段發各5000元振興券等方案。對此，行政院發言人27日深夜表示，「相關訊息純屬臆測，目前相關政策仍在討論中，尚無任何確定方案」。

針對相關媒體報導行政院將發放振興券等事，行政院發言人羅秉成27日表示，相關訊息純屬臆測，目前相關政策仍在討論中，尚無任何確定方案。

羅秉成表示，近3年因台灣防疫有成，經濟也有成長，雖然相對於世界各國所受衝擊較小，但仍有許多產業持續受疫情影響，而相關民生物資與天然氣等能源價格，也深受國際原物料上漲和烏俄戰爭導致的全球通膨連動影響。

羅秉成強調，為了因應明年的經濟衝擊，總統蔡英文已揭示將於近期召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難來討論可行政策，而蘇貞昌院長也指示各部會討論各種方案，用國家資源幫助真正需要的產業和族群。相關方案都尚未有定案和時程規劃，請外界勿過度揣測。

總統蔡英文27日主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」也表示，有請行政院開始討論各種方案，這禮拜會找一個時間召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難，要有什麼樣的作為。

蔡英文說，疫情影響台灣將近3年，加上明年經濟情勢，「我們必須為明年的情勢預做準備，所以有請行政院開始討論各種方案」，這禮拜會找一個時間召開國安高層會議，就總體經濟、產業面臨的困境跟困難，要有什麼樣的作為。

蔡英文強調，在具有挑戰的經濟情勢下，有一些社會上的人需要國家特別照顧，都會一一找出來。不同階段有不同做法，面對明年的經濟情勢，要好好花時間應對，「要幫助到真正需要的人，所有方案都會審慎評估」。