　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠喊普發現金在野卻搖頭　重砲轟「朝三暮四、債延子孫」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲「還稅於民」近來引起關注。（資料照／記者劉維榛攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，英系立委更串連發文，喊話中央全民發放現金1萬元。對此，在野黨團則有不同意見。民眾黨立委賴香伶認為，可以將超收的稅收拿來救勞保；另時代力量黨團總召邱顯智更表示，全民發現金是朝三暮四、債延子孫。

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，民進黨英系立委陳明文、羅致政、王美惠、蔡易餘、莊瑞雄、蘇治芬、管碧玲、邱泰源、劉櫂豪、江永昌等人下午透過臉書發布串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。

除此之外，湧言會立委開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委27日也共同舉行記者會，響應普發現金主張。

賴香伶表示，這幾年政府規劃的各種施政，只看眼前、撒幣式政策、還有各種浪費預算的弊案層出不窮，「錢有花在刀口上嗎？」她在立法院第十屆的每個會期都質詢過行政院長蘇貞昌勞保虧損要不要救、如何救？他都推給勞動部，勞動部長都推說社會要有共識。三年過去一拖再拖，還是沒答案。

賴香伶批評，蔡政府至今沒有任何要改革的意思，既然這幾年都有稅收超收，為何不一鼓作氣把一定的金額拿出來救勞保，參考挪威主權基金 之設置，為勞保籌措緩衝基金，分五十年處理勞保過去因費率偏低造成之財務大窟窿。

賴香伶指出，第九屆立委就有人提出過「勞工保險財務永續特別條例」的草案、第十屆也有立委再提出，其中就有把稅收超徵放在勞保永續的框架上，「我不反對共享稅收超徵，但呼籲朝野絕對不要錯失救勞保的機會。」

邱顯智則說，中油、台電吸收能源漲價，今年以來累積虧損將突破4,500億，這是全民欠下的債務；勞保財務黑洞持續擴大，每年要撥補1,000億以上才不會破產，2028破產大限將至；蔡政府執政6年，特別預算舉債超過2兆元，「比起朝三暮四、債延子孫的全民發現金，我們應該有更重要的帳要精打細算吧！」

邱顯智建議，「還稅於民」應是廢除不合時宜的貨物稅、娛樂稅，別再向人民剝皮；而「共享超徵」則要優先照顧疫情受損的弱勢民眾、學貸族群；最後「財政永續」是要還舊債、不舉新債，搶救勞保財務。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民教會爆趕人！《星光》男星反嗆：確定不是自己不來？
快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　簡報內容曝光
3人遭虐死過程曝！　她遭電擊凌虐「大小便失禁」
女求職遭迷昏　父母收到「女兒遭掀衣搓胸」影片
小甜甜老公反擊「我們是笨蛋嗎」！　點名控訴者：求神醫治他們
宋逸民爆逼教友「做禮拜要哭出來」！　她揭造假SOP
LIVE／阿Ben開戰宋逸民！戳破教會內幕　五倍券明年傳發兩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　模組化訓練內容曝光

「中低收入戶每戶發10萬」　國民黨團「還稅於民」兩主張曝光

反對普發1萬！　郭國文3點分析：針對性紓困才能減緩貧富差距

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

直擊／義務役4個月→1年　蔡英文今午先與綠委便當會

時隔475天首次受訪　賴士葆批蔡英文「皇帝」：沒收民眾知的權利

國防專業在哪？吳怡農遭抓包瞄準鏡裝反　王鴻薇譏：作秀過頭了

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

民進黨酸「落跑玩大風吹」　王鴻薇：原來選區的里長都幫我拉票了

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　模組化訓練內容曝光

「中低收入戶每戶發10萬」　國民黨團「還稅於民」兩主張曝光

反對普發1萬！　郭國文3點分析：針對性紓困才能減緩貧富差距

恩恩案報告出爐！監委：侯友宜從未與家屬碰面　案件處理上應有溫度

直擊／義務役4個月→1年　蔡英文今午先與綠委便當會

時隔475天首次受訪　賴士葆批蔡英文「皇帝」：沒收民眾知的權利

國防專業在哪？吳怡農遭抓包瞄準鏡裝反　王鴻薇譏：作秀過頭了

快訊／「恩恩案」遭監察院糾正！　新北市府：全力配合中央步伐調整

民進黨酸「落跑玩大風吹」　王鴻薇：原來選區的里長都幫我拉票了

宋逸民教會被打「一星負評」　陷9爭議星教友集體發文…網揪刪留言舉動

毒駕撞死人！彰化男前一天吸安...無照飆速百公里肇禍遭判5年

入住3星級溫泉飯店！他驚見「免洗筷當門栓+小強軍團橫行」嚇慘

大家忙投票...他偷城隍爺金牌「狗兒狂吠也不怕」　逃1個月被逮

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

愛爾達、中華電信獨家取得經典賽轉播權！賽程轉播一次看

大陸最大學術期刊平台「知網」違反壟斷法　遭重罰3.8億元

星宇航空尾牙拍定分開辦　年終獎金目標保住1個月

胃痛警告！《緋染天空》繁中版搶先試玩募集中　光看截圖就ＱＱ

政治熱門新聞

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現

高虹安涉貪再爆新招　「過年紅包」也下手

義務役延長1年「操很凶」　訓練項目曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

傳顏寬恒接任副市長？市府回應了

義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂台灣兵役70年變革

快訊／監察院公布恩恩案六大缺失　衛福部及新北市府各打五十大板

義務役1年訓練方案曝光　二兵薪破2萬

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

蔡英文今為兵役延長親上火線！拒訪745天　她曾揭原因

時隔745天不躲了！　他曝「蔡英文受訪兩原因」轟：拿出誠意來

94年次義務役薪資不再只有6000元　確定調升至2萬元以上　

更多熱門

相關新聞

還稅於民　刺激消費支出增加GDP

還稅於民　刺激消費支出增加GDP

財政部今年稅收預估會超徵4500億，財信傳媒董事長謝金河日前喊話，應將大企業稅收分享給底層民眾。昨日財委會上，不分朝野立委均關注「還稅於民」的可行性，但財政部代理部長阮清華說，還稅於民「要再舉債」，債務負擔可能會更重，最後也是全民負擔。

立委齊喊還稅於民　他籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

立委齊喊還稅於民　他籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

跟蔡英文說過！　何欣純也槓中央：經濟成果要全民共享

跟蔡英文說過！　何欣純也槓中央：經濟成果要全民共享

謝金河喊還稅於民穩政權　財政部急回「大家都誤解了！」

謝金河喊還稅於民穩政權　財政部急回「大家都誤解了！」

統籌稅款超徵！　1／18前地方政府可獲637億紅包

統籌稅款超徵！　1／18前地方政府可獲637億紅包

關鍵字：

稅收

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面