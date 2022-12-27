綠喊普發現金在野卻搖頭　重砲轟「朝三暮四、債延子孫」

▲「還稅於民」近來引起關注。（資料照／記者劉維榛攝）

記者皮心瑀／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，英系立委更串連發文，喊話中央全民發放現金1萬元。對此，在野黨團則有不同意見。民眾黨立委賴香伶認為，可以將超收的稅收拿來救勞保；另時代力量黨團總召邱顯智更表示，全民發現金是朝三暮四、債延子孫。

今年預估稅收超徵4500億元，跨派系民進黨立委26日紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，民進黨英系立委陳明文、羅致政、王美惠、蔡易餘、莊瑞雄、蘇治芬、管碧玲、邱泰源、劉櫂豪、江永昌等人下午透過臉書發布串連文字，建請行政院全面規劃，在財政負擔許可狀態之下，全民發放現金1萬元。

除此之外，湧言會立委開記者會盼全民共享經濟成果，讓大家過個好年，多名正國會、新系立委27日也共同舉行記者會，響應普發現金主張。

賴香伶表示，這幾年政府規劃的各種施政，只看眼前、撒幣式政策、還有各種浪費預算的弊案層出不窮，「錢有花在刀口上嗎？」她在立法院第十屆的每個會期都質詢過行政院長蘇貞昌勞保虧損要不要救、如何救？他都推給勞動部，勞動部長都推說社會要有共識。三年過去一拖再拖，還是沒答案。

賴香伶批評，蔡政府至今沒有任何要改革的意思，既然這幾年都有稅收超收，為何不一鼓作氣把一定的金額拿出來救勞保，參考挪威主權基金 之設置，為勞保籌措緩衝基金，分五十年處理勞保過去因費率偏低造成之財務大窟窿。

賴香伶指出，第九屆立委就有人提出過「勞工保險財務永續特別條例」的草案、第十屆也有立委再提出，其中就有把稅收超徵放在勞保永續的框架上，「我不反對共享稅收超徵，但呼籲朝野絕對不要錯失救勞保的機會。」

邱顯智則說，中油、台電吸收能源漲價，今年以來累積虧損將突破4,500億，這是全民欠下的債務；勞保財務黑洞持續擴大，每年要撥補1,000億以上才不會破產，2028破產大限將至；蔡政府執政6年，特別預算舉債超過2兆元，「比起朝三暮四、債延子孫的全民發現金，我們應該有更重要的帳要精打細算吧！」

邱顯智建議，「還稅於民」應是廢除不合時宜的貨物稅、娛樂稅，別再向人民剝皮；而「共享超徵」則要優先照顧疫情受損的弱勢民眾、學貸族群；最後「財政永續」是要還舊債、不舉新債，搶救勞保財務。