OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片：不給我就把影片傳出去

▲林姓OL遭威脅。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者張靖榕／綜合報導

新竹一名林姓OL和酒店經紀曾男多次全裸激戰，但當林女想結束關係時，卻被不願放手的曾男出言恐嚇，如果打電話不接、找她卻不願發生關係，就要把4段性愛影片傳給男友。林女不堪遭恐嚇勒索，決定提告。

判決書指出，林女稱與曾男是朋友關係，有過多次性行為，但2020年鬧翻，該年3月曾男傳訊息威脅，「四段影片，一個口交、一個自慰、一個潮吹、一個坐起來半夢遊說夢話，回公司發現原來我有傳到工作用的手機上，王先生如果有天老子不爽不小心傳到臉書給他看到，不知道會有啥反應？」

曾男更進一步威脅，「只要打給妳沒接要去找妳不給我去，影片就傳出去了，怕妳恨我不成。」

林女因此心生畏懼，不堪其擾決定向檢警報案提告。曾男在偵訊和出庭前矢口否認犯案，出庭終於坦承犯案，同意賠償林女5萬3000元，以分期付款方式與林女達成和解。

法官審酌曾男除了兼差擔任酒店經紀，還做傳統產業技術員，平均月入5萬元，另又有經濟和健康問題，考量犯後態度尚可，因此判依恐嚇罪判拘役30天，得易科罰金3萬元，但拒絕被告提出的緩刑宣告，因為認為其犯行有接受刑罰制裁和教化的必要。

林女另外提起民事訴訟求償50萬元，指與曾男過去是男女朋友關係，但後來曾男對她進行恐嚇，導致心生畏懼、精神痛苦。不過曾男主張雖然確實觸法，行事部分已受到應有的處罰，事後也未真的散布影片，因此不願賠償。法官審酌仍須賠償林女精神撫慰金3萬元，全案確定。