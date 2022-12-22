「午休趴睡被約談」主管看監視器　OL妹嗆變態！網反挺：妳要反省

▲示意圖，與新聞事件無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「公司好像把我當犯人監控！」一名OL妹透露，最近被經理質問「為何超過13:00還在趴著」，並警告上班不能滑手機、午休也不能睡太久。原PO接著抱怨，上班一舉一動都會被監視器錄下，「又不是一天8小時都在滑手機！」討拍文曝光後，網友風向一面倒開酸「妳是在上班，不是在當公主」。

一名女網友在Dcard表示，到新公司上班1個半月，卻發現超扯內幕，「這間公司很變態...會用監視器觀察妳一舉一動」，原PO前幾日被經理叫去約談，警告上班不能滑手機之外，還說午休不能睡太久，甚至遭質問「為何超過13:00還在趴著？」

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原PO透露，因為晚餐也能休息1小時，某次她超過時間回公司，經理就說要記警告，並強調「妳的一言一行一舉一動都被監視器後面的人監看」，一席話令原PO毛骨悚然。

原PO也無奈討拍，又不是上班8小時狂滑手機，都是做完工作或累了，才會在座位上看手機，「公司好像把我當犯人監控，用餐時間出去外面像受刑人『放風』，而且規定的時間要回來。」

話鋒一轉，原PO敢怒不敢言，也不敢冒然辭職，「我覺得就是沒有任何自由，但現在工作不好找，缺錢只好硬著頭皮做，可憐的我被資本主義摧殘！」

文章曝光後，撇除監視部分，網友一面倒反酸「監視器部分是比較誇張啦，但滑手機和午休睡過頭是妳要先反省，每間公司風氣不同，就算事情做完也不能就光明正大滑太久，妳是在上班欸...難怪被同事講話，午休睡過頭就記得下次改阿」、「上班不能滑手機很正常（面試過公家機關也規定這樣），但用監視器監視員工一舉一動很不正常」、「妳是在上班，不是在當公主，不是妳家給妳睡到飽欸」、「缺錢就不要抱怨，不然就換公司」、「妳也滿混耶，我之前遇到的，是會用監視器看員工在看什麼網頁」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）