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瘋電影／音爆浩劫　分貝炸彈聲音超過將啟動引爆

文／賴賴

▲▼音爆浩劫。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

在俄烏戰爭聖誕節仍持續進行過程中，戰爭這件事情使人類過得很不快樂，俄羅斯的侵略動作仍未能受到世界制止，所以自我保護顯得格外重要，而這部南韓因軍隊操演過程中，潛艦22人遇難的故事，令人不勝唏噓。

電影流暢好看，從恐怖爆炸事件牽引出潛艦遇難，長官決策以及政府高層淹蓋事實的問題，每個恐怖分子背後都有一個傷心的故事，電影從不斷發生的危險爆炸案中，英雄般的男主金來沅冒死英勇威猛，而現實是在這爆炸案的背後，是生死簽兌換出22條人命，什麼是正確的決策？雖然不會落淚，卻是一部看完無解有窒息感的壓迫後勁，很有內涵的一部好電影。

片　　名：音爆浩劫
英文片名：Decibel
類　　型：動作
上映日期：2022-11-25
片　　長：01時50分
導　　演： 黃仁鎬
演　　員： 金來沅 、 李鍾碩(Lee Jong-Suk) 、 鄭尚勳(Jeong Sang Hun) 、 朴丙垠(Park Byung Eun) 、 李相喜 、 趙達煥 、 車銀優(Cha Eun Woo) 、 丁相薰
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

水煮沸的聲音、打開窗戶的聲音、孩子們的笑聲……不久後，傳來了一戶民宅爆炸的新聞快報，此時，看到新聞的前海軍副艦長（金來沅 飾）接到了一通電話，炸彈設計者（李鍾碩 飾）表示只要噪音一變大就會爆炸，他的下個目標是足球場……為了阻止不斷在市中心展開的炸彈恐攻事件，一定要找出握有一切祕密的炸彈設計者！

▲▼音爆浩劫。（圖／yahoo）

▲有車銀優這麼帥的弟弟犧牲了，哥哥怎麼會不氣，人神共憤！

▲▼音爆浩劫。（圖／yahoo）

▲艦長不斷收到恐怖炸彈的預告，自己妻女也深入險境。

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