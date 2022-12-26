陸疫情升溫專家曝「1隱憂」！王必勝：小三通防疫加嚴本週有結果

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中國大陸疫情升溫，近兩週中國大陸境外移入個案也增加，中央流行疫情指揮中心今（26）日找專家開會討論是否調整邊境政策，稍早為期50分鐘的會議結果出爐，大部分專家支持維持現狀。指揮官王必勝表示，下午會議有參考疫情監測組的評估報告，目前先蒐集彙整資料，再做進一步討論。

王必勝今日在記者會表示，接下來正逢春節，這兩周也觀察到，境外移入個案中，從中國大陸進來的有增高趨勢，目前是還沒有討論到要升高防疫規格，但在邊境政策方面，下午要再開會討論，要根據現在情勢討論一下是不是要調整邊境政策。

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指揮中心醫療應變組副組長公布上周境外移入統計，53例檢出7例來自中國大陸的定序結果，其中BF.7有2例，BA.5有5例，並未發現其他變異株。

王必勝接受媒體聯訪時提到，下午與會人員包括行政院首席防疫顧問張上淳與各區管中心主任，以及指揮中心各組組長，會議時間維持50分鐘，專家雖然大多支持維持現狀，但也有專家擔心大陸是否會有強勢變異株，也擔心小三通開放後，「進來的量是否足以影響社區」。

王必勝另表示，金馬地區民眾春節交通專案目前尚無結論，會再評估當地醫療量能是否可以執行，這兩天就會進行討論，這週有防疫措施調整就會進一步公布。