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社會 社會焦點 保障人權

「上班時間求歡」被妻拒絕8次　丈夫硬要來下場悲劇了

記者黃翊婷／綜合報導

台南人夫阿強（化名）去年8月間向妻子小美（化名）求歡，被拒絕之後，竟無視妻子喊了8次的「走開、我不要、我不喜歡」，企圖強行脫褲子，甚至伸手撫摸臀部及下體。雖然阿強聲稱當時只是想「測試」妻子的反應，但台南地院法官不採信，最終依強制性交未遂罪判處他1年10個月有期徒刑。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲阿強趁著妻子熟睡時，試圖強行發生性行為。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿強去年8月間在家中想與小美發生性行為，妻子明確表示不想要，他沒有就此作罷，甚至無視妻子的意願及抵抗，企圖強行脫褲子，但妻子緊緊拉住褲子，他脫不下來，竟然把手伸進褲子內撫摸臀部及下體，過程中因為妻子不斷掙扎、反抗，他才終於作罷離去。

小美不甘受辱，決定報警究辦。阿強挨告之後坦承的確有向妻子求歡被拒絕，當時他只是想要測試，如果妻子有意願，再約時間行房，「因為我們之前都有約時間的習慣，而且當時仍是上班時間，我不可能在那時候做性行為」。

小美則表示，當時她在房間裡睡覺，丈夫突然跑進來壓在身上，她拉住褲頭並告誡丈夫不要把手伸進去褲子裡，「我當時非常不舒服，已經跟他講，請他走開、我不要、我不喜歡，共達8次，後來他發現我在錄影，就把我的手機移開」，過程中自己一直大聲拒絕，最後是因為員工來找丈夫，丈夫才作罷離開。

台南地院法官認為，阿強接受偵訊時自承的過程與小美的證詞大致相符，此部分事實應可認定；此外，阿強既然自稱夫妻倆有約時間行房的習慣，當下直接口頭詢問妻子的意願即可，他卻無視妻子數度表示不要，仍企圖脫褲子、伸手撫摸臀部及下體，可見其肆無忌憚犯案的心態，因此不採信他的說詞。

法官接著指出，阿強與小美是夫妻，他卻不知道尊重配偶的性自主決定權及基本人權，僅為了滿足個人私慾，就對妻子做出上述行為，造成女方心理受創，行為實在不可取，加上他犯後頻頻否認犯行，未見悔意，至今仍未獲得妻子諒解並達成和解，最終依強制性交未遂罪判處1年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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