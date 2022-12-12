試婚6天突被告知「我們分開吧」　人妻求償88萬1原因敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

開店經商的阿偉（化名）經媒人介紹認識護理師小美（化名），兩人交往不到1年就決定訂婚，辦完婚宴後先同居「試婚」。但小美指控，阿偉單方面決定解除婚約，害她受到親友異樣眼光看待，憤而決定提告求償88萬餘元，最終卻因為1個原因，被台南地院判決敗訴。

▲小美不滿阿偉單方面決定解除婚約。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

小美在判決書中主張，和阿偉訂婚、舉行公開結婚宴客儀式之後，雙方約定要在2021年年底辦理結婚登記，這段期間，她已經將對方視為配偶，也發生性關係，沒想到2021年12月間，對方突然撰寫信件告知，「我決定結束我們的關係，因為我們沒有去登記，在法律上我們不算是夫妻，我們也沒有小孩！所以，我們就此分開吧」。

小美表示，訂婚、結婚為人生大事，並非兒戲，2021年3月訂婚、4月宴客，喜宴結束之後，她只要休假就會去阿偉家住宿，婚假期間也一直住在男方家，所謂「婚宴後只同住5、6天」根本就是臨訟胡謅，對方單方面決定解除婚約，讓她在情感、精神上承受莫大痛苦，還受到親友異樣眼光看待，恐怕難以再覓良緣，因此決定提告求償婚宴支出費用58萬7500元，以及30萬元精神慰撫金。

對於上述指控，阿偉辯稱，和小美是在2020年5月透過媒人介紹認識，接著各自辦理婚宴，直到他提出解除婚約，雙方從認識、提親到辦理婚宴的過程都比一般人快速，可見他們確實在婚姻生活中仍有許多重要課題需要磨合。

阿偉接著指出，自己並非一開始就沒有結婚意願，為了舉辦婚宴他也投入110萬元，最終決定解除婚約，是因為雙方對於家庭生活以及對待家人等各項價值觀均有嚴重差異，無法磨合。

台南地院法官調閱小美的工作打卡紀錄，以及女方母親的說法，皆證實兩人確實有聚少離多的狀況，小美工作確實繁忙，導致雙方無法協調生活作息、進入婚姻關係，阿偉也並非沒有付出努力，他曾試圖協調，無奈狀況仍沒有改善。

法官表示，阿偉和小美沒有充分的時間相處、經營婚姻關係，短期內也無法有效解決，這是阿偉判斷無法進入婚姻關係最終解除婚約的原因，他依照《民法》第976條第1項第7款規定「其他難共營婚姻生活的重大事由」，提出解除婚約，屬於合法有據，最終裁定小美敗訴，全案仍可上訴。