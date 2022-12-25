遭諷核二、三廠延役非聖誕節許願　王鴻薇反擊：吳怡農目光如豆

▲王鴻薇出席首場「頭家開講」。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今（25日）批評對手王鴻薇的核二、核三廠延役政見不是聖誕節在許願，也未提出如何解決核廢料的疑慮。對此，王鴻薇下午回嗆，為何吳怡農還目光如豆地在講這些小枝小節的問題？總統蔡英文2025綠電要達20％的政見已跳票，還說2024後不甘她的事，這樣的不負責任，請問吳怡農又如何看待？

吳怡農25日上午到台北市議會拜會民進黨台北市議會黨團，在受訪他表示，新北市長侯友宜不希望任何核廢料在新北，凸顯王鴻薇提出的延役政策空洞，欠缺可行性的建議，「候選人提出政策、提出政見，並不是聖誕節在許願」。吳怡農也說，對手除講出「核二、核三延役」6個字之外，未提出任何報告說明如何延役，也未解決侯友宜對於核廢料處理的最大顧慮。

對此，王鴻薇25日下午在首場「頭家開講」會前受訪回應，核二、核三廠延役非常重要，吳怡農應該知道台灣面臨缺電危機，難道他可以不理不睬？蔡英文說2025綠電要達20％，但現在證明已經大跳票，在這樣狀況下，吳還可以不理不睬、裝聾作啞嗎？

王鴻薇也說，更不要說當前中研院長李遠哲問蔡英文怎解決缺電時，蔡竟說2024後不甘她的事了，這樣的不負責任，請問吳怡農如何看待？吳要參選立委，建議他把眼光放大，看看國際怎樣解決能源危機，「他不是說要與國際接軌嗎？」

王鴻薇又說，日本跟韓國都提核電廠應延役，以因應國際性的能源危機，為何吳怡農還目光如豆地在講這些小枝小節的問題？不是說要與國際接軌嗎？奉勸吳眼光放大，選舉是一時，台灣面臨的能源問題是長久且嚴重的。