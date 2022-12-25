輸掉高市議長！國民黨KK陣線喊最黑暗1天：防陳其邁滲透分化藍營

▲康裕成配曾俊傑奪回議長寶座。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄市議會第4屆議員席次有65席，今（25日）上午進行正副議長選舉，結果由民進黨推派的康裕成搭配曾俊傑，2輪投票各拿下35票，贏過國民黨28票、無黨2票，國民黨KK陣線發出聲明，直指這是高市議會最黑暗的一天，只因民進黨全黨換1票，未來更要防市長陳其邁持續滲透分化國民黨。

KK陣線成員包括李眉蓁、陳麗娜、黃香菽、李亞築、蔡武宏、蔡金晏和鍾易仲。KK陣線表示，民進黨以「全黨換1票」獲取高雄市正副議長，這是民進黨以權勢秘術獲得的闇黑勝利，高雄市議會陷入有史以來最黑暗一天，未來國民黨在加強監督制衡力道之餘，更要預防陳其邁透過曾副議長假「進步不分藍綠」之名，持續滲透分化國民黨，國民黨雖輸掉了正副議長選舉，但也清除了暗樁，日後若能真正團結，展現戰力，反而有利未來發展。

▲國民黨KK陣線提到，日後「一致對外」也是要共同面對的課題。（圖／記者許展溢翻攝）



KK陣線指出，民進黨為獲權力已走火入魔，竟用手裡的27票和其他友綠選票來換曾俊傑一票。這種「全黨換一票」的操作，象徵民進黨在高雄已完全喪失理想性，所有民主價值在權力誘惑之前，都是狗屁。

KK陣線認為，這是一場沒有祝福的選舉，正副議長的高度不正當性已為議事埋下不信任導火線，未來國民黨絕不能任人宰割，KK政線更會加強力道，監督高雄市政府和正副議長，絕不容議會變成高雄市政府議事處、橡皮圖章，或分贓平台。

▲KK陣線批，陳其邁已撕下暖男的假面具。（圖／記者許展溢攝）



KK陣線進一部指出，這次選舉讓人看出陳其邁完成連任之後，已撕下暖男的假面具，回覆「權鬥心機男」本色，不排除他為集中權力、毀滅對手，透過曾副議長持續滲透分化國民黨，然真正做到精神團結，一致對外，這是國民黨日後要共同面對的課題。