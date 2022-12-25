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社會 社會焦點 保障人權

狼老闆要求女員工學AV女優吞吐　性侵2次辯：我像她爸爸

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲狼老闆替女員工解決被他人性騷擾之事，結果自己也心術不正。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

台中王姓成衣廠老闆對有輕度智障的女員工小方（化名）性侵2次，要她一起看A片學女優，小方在和社工傾訴後全案才曝光，王男則辯稱小方把他當父親，不服判決繼續上訴，但最高法院仍依對心智缺陷者強制性交罪，判王男8年徒刑。

根據判決書內容，小方過去常被男性騷擾，王男則會出面喝止替她解決麻煩，結果自己卻也心懷不軌，在2018年3月5日開貨車載小方，說要帶她看以前的學校，結果迷路就停下休息。

小方指控，王男當時用她的平板搜尋A片，然後突然伸手進她褲子摸她的私密處，又脫下自己的褲子要她口交，她因為害怕被罵所以照做，回家也不敢告訴家人。

王男隔天晚上9時又要小方到工廠挑選喜歡的衣服當禮物，結果暗自將鐵門關起，趁隙撫摸小方下體，並將她衣服掀起親吻胸部，不顧小方推開抵抗。

王男則辯稱自己像小方的父親，替她擺平被其他男生騷擾的事，還說小方喜歡到他家看電視，如果有性侵行為，隔天又怎會答應單獨和他在工廠挑衣服。

法官則認為，王男事發後曾對小方說「你媽還欠我一萬多」等語要她改口，社工則證稱收到小方傳送「我被老闆摸」的訊息，認為王男犯後毫無悔意，依照對心智缺陷者強制性交罪判刑8年。

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