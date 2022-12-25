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引導殲-16獵殺美隱身戰機　陸公開新一代綜合戰略預警機

▲▼大陸疑似曝光空警3000綜合戰略預警機模型，摒棄傳統大圓盤平面陣列雷達，採用新型共形雷達。（圖／翻攝自中航工業）

▲大陸疑似曝光空警3000綜合戰略預警機模型，摒棄傳統大圓盤平面陣列雷達，採用新型共形雷達。（圖／翻攝自中航工業，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸20系列軍機似乎即將再迎新成員，在中航工業官方近日發布的照片中，背景直接清楚出現一架新型運-20模型。從該機機腹和機頭都有明顯白色整流罩推斷，其顯然是改裝的特種機，有分析直指這架戰機就是網路傳聞已久的空警3000綜合戰略預警機。

外界認為，空警3000是空警2000戰略預警機的後繼型號，從外觀可以看到，該預警機不像過去傳統預警機採用的大圓盤布置雷達，而是使用最新科技的新體制共形雷達，能夠讓空警3000具有預警、偵查、電戰和指揮系統集成的優秀綜合能力。

事實上空警2000預警機設計總師王小漠過去就曾透露，解放軍下一代的戰略預警機將採用新型的共形雷達，和傳統的「大圓盤」平面陣列雷達有明顯區別，此次模型的流出似乎也呼應了上述說法。據了解，大陸新一代共性雷達不僅提高雷達視野，摒棄傳統大圓盤的設計構型後能夠加強飛機的氣動外形設計，可小幅度增強空警3000的航程。

▲▼大陸疑似曝光空警3000綜合戰略預警機模型，摒棄傳統大圓盤平面陣列雷達，採用新型共形雷達。（圖／翻攝自中航工業）

《今日頭條》專欄作家「白楊觀察室」也特別指出，空警3000機腹下方也搭載了一款新型的共性雷達，一方面是為了補償機背採用共性雷達的而導致的下方視野盲區，另一方面則是為了強化預警機對於地面/海上目標的探測，增強對飛行高度下方空域和地面的感知能力。

機腹搭載共性雷達的空警3000，在動態監視模式下，能夠監視數十萬甚至是上百萬平方公里的地面目標，包含地面的車輛和導彈發射車。此外，由於擁有更強的機載雷達和更先進的數字指揮系統，讓空警3000中繼制導能力更加強化，將能引導殲-16發射射程超過500公里的PL-17空空導彈，打擊美軍隱形戰機和隱形轟炸機。

▼殲-16。（圖／CFP）

▲殲-16。（圖／CFP）

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